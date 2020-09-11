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#НПО Лавочкина#Главное#История11.09.2020 07:05

120 лет со дня рождения С.А. Лавочкина

Сегодня, 11 сентября 2020 года, исполняется 120 лет со дня рождения выдающегося конструктора авиационной и ракетной техники Семёна Алексеевича Лавочкина. Память о нем живет не только в названии нашего предприятия, но и в сердцах уже многих поколений «лавочкинцев».

За всеми успехами НПО Лавочкина (сегодня входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), ее современными достижениями и уверенными позициями в отрасли стоит колоссальный труд и высокий профессионализм основателя самобытного конструкторского коллектива. Более 80 лет назад был заложен прочный фундамент профессиональных знаний и пройден немалый путь: от становления предприятия, внедрения новаторских конструкторских решений до реалий сложнейшей техники. Весь трудовой и жизненный путь С.А. Лавочкина — пример добросовестного служения Родине. Мы по праву можем гордиться, что являемся частью великого наследия.

В памятный день 11 сентября состоится ряд праздничных мероприятий. Центром торжественного митинга на территории НПО Лавочкина станет площадь у памятника Семену Алексеевичу Лавочкину. В рамках мероприятия пройдут награждения лучших работников корпоративными наградами, почётными грамотами и благодарностями Госкорпорации «Роскосмос», Государственной думы, Московской областной Думы и городского округа Химки. Официальная церемония завершится возложением цветов к памятнику выдающегося конструктора Семена Алексеевича Лавочкина. Кроме того, в музее НПО Лавочкина состоится торжественное открытие новой выставочной экспозиции, посвященной юбилейной дате. В городском округе Химки на «Аллее героев трудовой славы» также пройдет церемония возложения цветов к бюсту дважды Героя Социалистического Труда С.А. Лавочкина. По традиции будет организована поездка на Новодевичье кладбище к месту захоронения прославленного конструктора. Замечательным подарком станет открытие новой экспозиции в Мемориальном музее космонавтики, посвященной 120-летию со дня рождения С.А. Лавочкина. Мероприятия пройдут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

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Лавочкин Семён Алексеевич (11.09.1900 — 09.06.1960). Дважды Герой Социалистического Труда, четырежды лауреат Государственной премии СССР. Генерал-майор инженерно-авиационной службы. Член-корреспондент Академии наук СССР, доктор технических наук.

В 1939-1940 гг. — совместно с В.П. Горбуновым и М.И. Гудковым — главный конструктор завода № 301. 1940-1945 гг. — главный конструктор завода № 21 НКАП (г. Горький). 1945-1960 гг. — главный, затем генеральный конструктор — ответственный руководитель завода № 301 МАП (в настоящее время АО «НПО Лавочкина»).

Под руководством С.А. Лавочкина были созданы прославленные винтомоторные и реактивные истребители «ЛА», первая в мире межконтинентальная сверхзвуковая крылатая ракета «Буря», первые отечественные зенитные управляемые ракеты В-300 для системы ПВО Москвы С-25, зенитный комплекс ПВО «Даль», первый беспилотный самолёт «Ла-17».

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