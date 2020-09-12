Во исполнение поручения Генпрокурора России прокуроры регионов взяли под контроль проверки в сфере защиты прав детей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По поручению Игоря Краснова в центральном аппарате Генеральной прокуратуры Российской Федерации ведется непрерывный мониторинг деятельности прокуроров по защите прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних. Результаты проверок и расследование уголовных дел по фактам чрезвычайных происшествий с детьми находятся на особом контроле в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

Прокуратура Республики Дагестан контролирует результаты расследования уголовного дела по факту гибели при пожаре четверых малолетних и их матери. Выяснилось, что возгорание произошло на 4 этаже многоквартирного дома. По предварительным данным, причина ЧП – неисправность электропроводки. Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.

Прокуратурой Костромской области проверяются обстоятельства гибели двух женщин и 3-летней девочки при пожаре в частном доме в Вохомском районе. По предварительным данным, причиной пожара также стала неисправность электрооборудования. Прокурором проводится проверка полноты осуществления полномочий органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Прокуратура Тверской области контролирует ход следствия по уголовному делу о гибели подростка в помещении бани при пожаре в деревне Редкино.

Прокуратурой Белгородской области проверяются обстоятельства гибели в г. Валуйки 11-летнего ребенка-инвалида. Мальчик воспитывался опекунами, которые ушли на рынок за продуктами, оставив его одного в машине с пристегнутым ремнем безопасности. Автомобиль по неустановленным причинам загорелся. От полученных ожогов и травматического шока мальчик скончался в реанимации. Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства об опеке и попечительстве. Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокурором.

Прокуратурой Республики Татарстан взяты на контроль результаты процессуальной проверки по факту возгорания в отсеке двигателя школьного автобуса в Чистопольском районе, в котором находились дети. Никто не пострадал. По предварительным данным, возгорание произошло в результате замыкания электропроводки. Ранее автобус находился на ремонте. Перед выездом на маршрут был проведен его технический осмотр и выдано заключение о возможности эксплуатации. Прокуратурой республики проводится проверка, дается оценка законности выдачи данного заключения.

Прокуратурой Ставропольского края взято под контроль расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб годовалый ребенок. Установлено, что наезд на находившегося в коляске мальчика совершила женщина во дворе многоквартирного дома в Кисловодске. От полученной черепно-мозговой травмы он скончался в больнице. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Прокуратура края проводит проверку соблюдения требований законодательства о транспортной безопасности.

Прокуратурой Самарской области устанавливаются причины смерти 15-летней школьницы. На перемене девочке внезапно стало плохо, она потеряла сознание. Реанимационные мероприятия результата не дали, ребенок скончался. Прокуратура даст оценку соблюдению правил оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период обучения и воспитания в образовательных организациях. Ход процессуальной проверки контролируется прокуратурой.

Аналогичный случай произошел в Тюменской области, где во время урока физкультуры скончался ученик одной из гимназий. В данном случае прокуратура также проверит соблюдение законодательства об образовании, а также оценит полноту принятых медицинскими работниками и педагогами мер. Возбуждено уголовное дело.

Прокуратурой Ростовской области взято на контроль расследование уголовного дела по факту смерти в МБУЗ «Центральная городская больница г. Батайска» ребенка, 2019 г.р. Установлено, что в связи с плохим самочувствием бригадой скорой помощи несовершеннолетний был госпитализирован в педиатрическое отделение с диагнозом «неуточненный гастроэнтерит и колит инфекционного происхождения». В связи с ухудшением состояния переведен в реанимацию, где скончался. Министерством здравоохранения области проводится служебная проверка, дается оценка своевременности и полноты оказания медицинской помощи. Результаты контролируются прокуратурой.

Прокуратура Амурской области проверяет исполнение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних во время образовательного процесса. Поводом стало получение 27 учениками гимназии в Благовещенске ожогов роговицы глаз. Проверка показала, что педагог не отключила лампу для кварцевания помещений. В настоящее время состояние детей удовлетворительное, все находятся на амбулаторном лечении. Возбуждено уголовное дело.

Прокуратурой Санкт-Петербурга взято под контроль расследование уголовного дела по факту истязания годовалой девочки в Василеостровском районе города. Ребенок был доставлен в больницу, где зафиксированы множественные гематомы, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. По версии следствия, девочку избивала мать и ее сожитель. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые заключены под стражу. Прокуратурой выясняются причины и условия, способствовавшие совершению преступления, дается оценка полноте мер, принимаемых уполномоченными органами.

В г. Набережные Челны Республики Татарстан на территории детского сада во время прогулки 5-летний воспитанник нашел использованный шприц с иглой, которым в процессе игры причинил себе царапины. Прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности в учреждении, а также контролирует ход процессуальной проверки.

Прокуратурой Омской области проводится проверка по факту травмирования двух 5-летних мальчиков во время тренировки по хоккею. Установлено, что на детей, находившихся на школьной спортивной площадке, упали ворота. Пострадавшие были доставлены в больницу. В настоящее время их жизням ничего не угрожает. Ход следствия уголовного дела контролируется прокуратурой.

Прокуратура Кировской области взяла под контроль расследование уголовного дела по факту получения травмы несовершеннолетней девочкой в результате падания на нее футбольных ворот. Установлено, что ребенок вместе с родителями отдыхал на базе «Лесная сказка» в пос. Пригородном Кирово-Чепецкого района. Прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства индивидуальным предпринимателем при оказании услуг в области отдыха и спорта.

Прокуратурой г. Санкт-Петербурга поставлено на контроль проведение следственным органом процессуальной проверки по факту обрушения потолочного покрытия в ГБОУ СОШ № 547. Учащиеся и преподаватели не пострадали. Также прокуроры проверят состояние законности в сфере обеспечения безопасности детей.

Органами прокуратуры надзор за соблюдением прав несовершеннолетних будет продолжен.

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