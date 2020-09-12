Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#АСПОС ОКП#МКС12.09.2020 09:30

О сближении МКС с бывшим военным спутником США

В понедельник, 14 сентября 2020 года, в 02:23 по московскому времени прогнозируется сближение Международной космической станции с американским военным спутником BRICSat-2, превратившимся в так называемый «космический мусор».

BRICSat-2 — коммуникационный экспериментальный спутник (CubeSat), оператором которого являлся ВМФ США. Он был выведен на околоземную орбиту в 2019 году ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX.

По расчётам российских специалистов АСПОС ОКП, вероятность сближения — 3.47Е-04. Таким образом, подтверждается необходимость маневра уклонения станции от опасного объекта. Маневр уклонения может быть запланирован в период с 00:00 до 01:00 по московскому времени 14 сентября 2020 года. Специалисты Госкорпорации «Роскосмос» продолжают мониторинг данной ситуации.

Российская сторона неоднократно обращала внимание партнёров на новые угрозы в космическом пространстве, которые возникают в связи с созданием низкоорбитальных спутниковых группировок, и предлагает выработать необходимый регламент взаимодействия.

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