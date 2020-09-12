Прокуратура Удмуртии проводит проверку в связи с гибелью 2 несовершеннолетних при обрушении цокольного помещения снесенного аварийного дома в г. Сарапуле

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
Прокуратура г. Сарапула по поручению прокуратуры Удмуртской Республики проводит проверку по факту гибели 2 несовершеннолетних 12.09.2020 в результате обрушения части цокольного помещения снесенного аварийного дома в г. Сарапуле, жильцы которого были расселены в 2017 году.
На месте происшествия находятся заместитель прокурора Удмуртской Республики и прокурор г. Сарапула.
Ход проверки находится на контроле прокурора республики.
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