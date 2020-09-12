Электроснабжение избирательных участков находится на контроле Минэнерго России

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 12 сентября. – Электроснабжение избирательных участков во время единого дня голосования в Российской Федерации 13 сентября находится на постоянном контроле Минэнерго России.

Всего для обеспечения бесперебойного электроснабжения помещений для голосования и избирательных комиссий задействовано более 100 головных основных организаций топливно-энергетического комплекса России. Обеспечена готовность более 15 тысяч аварийных бригад в составе более 45 тысяч человек, около 14 тысяч единиц специальной техники и более 5 тысяч дизель-генераторных установок.

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