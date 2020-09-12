Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#История#Главное#Луна12.09.2020 01:05

50 лет со дня запуска межпланетной станции «Луна-16»

50 лет назад, 12 сентября 1970 года, состоялся старт к Луне автоматической космической станции «Луна-16», предназначавшейся для посадки на лунную поверхность и последующей доставки на Землю образцов лунного грунта. Станция была создана под руководством Георгия Николаевича Бабакина — выдающегося советского ученого и конструктора в области ракетно-космической техники, с 1965 по 1971 гг. — главного конструктора Машиностроительного завода им. С.А. Лавочкина.

17 сентября станция была переведена на круговую селеноцентрическую орбиту и 20 сентября совершила мягкую посадку на поверхность Луны в районе Моря Изобилия в точку с координатами 0° 41′ 04” ю.ш. и 56° 18′ 03” в.д. Для обеспечения перелета по траектории «Земля — Луна» была разработана ракетная ступень, получившая название блок КТ (корректирующе-тормозной). Он обеспечивал проведение коррекции траектории перелета к Луне после отделения станции от разгонного блока, торможение в окрестности Луны, коррекцию окололунной орбиты и мягкую посадку на Луну. На блоке устанавливались торовый приборный контейнер, грунтозаборное устройство и возвратная ракета РЕ8-5 с аппаратурой и двигательной установкой, обеспечивающими старт с поверхности Луны и доставку на Землю лунного грунта в шарообразном возвращаемом аппарате.

Сход станции с орбиты искусственного спутника Луны и прилунение происходили в два этапа. На первом этапе после включения двигательной установки начался сход с орбиты. На втором этапе на высоте 600 метров от поверхности начался участок управляемого прецизионного торможения — режим тяги ДУ изменялся по программе управления и информации от радиовысотомера и доплеровского измерителя скорости.

На высоте 20 метров основная ДУ выключилась, и дальнейшее торможение происходило на режиме малой тяги. На высоте двух метров ДУ малой тяги выключилась. Через 45 минут после посадки станция по команде с Земли опустила грунтозаборное устройство, и в течение 7 минут осуществлялось бурение грунта до глубины 350 мм с последующим помещением его в контейнер возвращаемого аппарата.

После взятия лунного грунта по команде с Земли был проведен старт ракеты «Луна — Земля» в 10:43 21 сентября 1970 года. После старта по достижении скорости, равной 2708 м/сек, ДУ ракеты была выключена. Дальнейший полет проходил по баллистической траектории с передачей данных для траекторных измерений.

При подлете к Земле 24 сентября в 04:50 по команде с Земли был отделен возвращаемый аппарат. В 08:10 мин он вошел в плотные слои атмосферы Земли со скоростью несколько выше 11 км/сек. Максимальные перегрузки при аэродинамическом торможении достигали 350 единиц, а температура пограничного слоя превышала 10000° С. Тормозной парашют раскрылся при скорости снижения 300 м/сек на высоте 14 км. На высоте 11 км произошло отделение основного парашюта и включение пеленгационного радиопередатчика. В 08:26 возвращаемый аппарат совершил посадку в 80 км юго-восточнее г. Джезказган. Масса доставленного лунного грунта составила 101 г.

Было зафиксировано мировое достижение — впервые в мире беспилотный космический аппарат доставил на Землю образцы лунной породы. До сих пор не имеет аналогов в мировой практике выполненный в автоматическом режиме комплекс действий: посадка в заданном районе Луны, взятие образцов грунта другого небесного тела, подготовка их к обратной транспортировке и её осуществление.

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