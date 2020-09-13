Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#МКС#АСПОС ОКП#ЦНИИмаш13.09.2020 19:05

Спутник BRICSat-2 не представляет опасности для МКС

По данным автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АО «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения», входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), бывший американский военный спутник BRICSat-2 не представляет опасности для Международной космической станции. На основе аналитики полученных данных, группы управления полётом МКС приняли решение не проводить манёвр уклонения.

BRICSat-2 — коммуникационный экспериментальный спутник, который был запущен летом 2019 года с помощью ракеты-носителя Falcon Heavy. Его оператором являлся ВМФ США.

Российская сторона неоднократно обращала внимание партнёров на новые угрозы в космическом пространстве, которые возникают в связи с созданием низкоорбитальных спутниковых группировок, и предлагает выработать необходимый регламент взаимодействия.

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