В. Джабаров: После выборов губернатора жители ЕАО ожидают более динамичного развития территории

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел ряд рабочих встреч в регионе.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области побывал с рабочей поездкой в регионе.

Это был плановый визит, о сроках и времени которого сенатор сообщил еще в ходе своей очередной поездки в регион в начале августа этого года. «Рассчитываю приехать в ЕАО уже в середине сентября, к выборам губернатора, ведь это важнейшее событие в политической жизни области в 2020 году», — сказал тогда в интервью одному из местных телеканалов Владимир Джабаров.

Выборы губернатора — важнейшее событие в политической жизни области в 2020 году

Программа поездки сенатора включала в себя ряд встреч, в том числе с временно исполняющим обязанности губернатора ЕАО Ростиславом Гольдштейном, ГольдштейнРостислав ЭрнстовичВременно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области председателем регионального парламента Любовью Павловой, ПавловаЛюбовь АлексеевнаПредседатель Законодательного Собрания Еврейской автономной области а также депутатами Законодательного Собрания и депутатом Государственной Думы от ЕАО Анатолием Тихомировым.

Владимир Джабаров побывал в Биробиджанском районе автономии, где встретился с руководителями местных поселений, учреждений образования и культуры, обсудив с ними вопросы социально-экономического развития территорий, законодательной и другой поддержки бюджетной сферы.

Владимир Джабаров дал интервью каналу «НТК21»

«Много общался накануне голосования с жителями области. Везде люди говорили о том, что ждут после выборов губернатора более динамичного развития территории, повышения качества жизни. Причем, связывали они свои ожидания именно с главой региона. Отсюда, на мой взгляд, беспрецедентная для ЕАО явка на выборах, по предварительным данным превысившая 73 процента. Очень рад за своего бывшего коллегу по Совету Федерации Ростислава Гольдштейна. Уверен, что он оправдает ожидания своих избирателей», — сказал Владимир Джабаров.

Владимир Джабаров дал интервью каналу «НТК21»

По сложившейся уже традиции сенатор дал интервью государственной телерадиокомпании «Бира» и каналу «НТК21». В них он прокомментировал важнейшие события на международной арене, ответил на вопросы журналистов о своей работе в Совете Федерации и взаимодействии с регионом. В завершение своего визита сенатор стал гостем телепрограммы «Ночь выборов», на которой прокомментировал ход избирательной кампании и итоги выборов в ЕАО.

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