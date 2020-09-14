В Краснодарском крае прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении родителей, обвиняемых в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Хостинского района города Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении родителей девочки. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенном с жестоким обращением с несовершеннолетним). Помимо этого, мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства, в значительном размере).

По версии следствия, в мае 2020 года указанные лица приехали из г. Белогорода в г. Сочи на отдых, где женщина 24 июня родила дочь. Не имея постоянного источника дохода, а также места жительства на территории г. Сочи, пара решила не прерывать отдых после рождения девочки, вместе с несовершеннолетней они перебрались на территорию лесного массива экопарка «Ажек» ФГБУ «Сочинский национальный парк.

При этом, являясь потребителями наркотических средств, родители малолетней не исполняли надлежащим образом свои обязанности по воспитанию новорожденной, не обеспечили ей нормальные условия проживания, что исключило возможность осуществления медицинского патронажа, оказания малолетней первичной медико-санитарной помощи и повлекло возникновение заболеваний у новорожденной.

Кроме того, отец малолетней, находясь в состоянии наркотического опьянения, руководствуясь ложным пониманием достижения положительного результата в воспитании своей малолетней дочери, схватил последнюю за ногу и, держа ее вниз головой, совершал резкие движения вверх и вниз, причиняя своими действиями физическую боль и психические страдания, а также создал угрозу жизни и здоровья дочери.

При этом мать дочери, также находящаяся в состоянии наркотического опьянения, не предпринимала никаких мер для предотвращений действий отца, а снимала происходящее на мобильный телефон, после чего отснятая запись была выложена родителями в сеть Интернет.

При задержании сотрудниками полиции у мужчины изъято наркотическое средство, которое он незаконно хранил с целью употребления, в значительном размере.

Уголовное дело прокуратура направила в Хостинский районный суд г. Сочи для рассмотрения по существу.

В настоящее время малолетняя дочь передана под временную опеку родственникам, решается вопрос о лишении указанных лиц родительских прав.

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