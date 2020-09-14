В. Круглый: Семьи с детьми-инвалидами нуждаются в особой поддержке государства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел прием граждан в Орловской области.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области провел прием граждан в регионе.

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В мероприятии также приняли участие представители регионального Фонда социального страхования и Департамента здравоохранения области.

Обращения орловцев, в основном, касались оказания плановой медицинской помощи, лекарственного обеспечения. Родители, воспитывающие детей-инвалидов, подняли вопрос предоставления им жилья.

«Семьи с детьми-инвалидами находятся в наиболее уязвимом положении и нуждаются в особой поддержке государства. Немаловажную роль для них играет решение жилищного вопроса. На начало 2020 года в России более 40 тысяч инвалидов или семей с детьми-инвалидами стояли на учете в ожидании улучшения жилищных условий», — отметил Владимир Круглый.

Сенатор подчеркнул, что необходимо увеличивать темпы обеспечения жильем людей с инвалидностью, принятых на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Парламентарий привел данные профильных ведомств, согласно которым для решения квартирного вопроса инвалидов и семей с детьми-инвалидами требуется 37 млрд руб.

Владимир Круглый взял все вопросы, с которыми обращались орловцы, под личный контроль. Большинство проблем граждан в ходе приема удалось оперативно решить, часть обращений требует проработки, в том числе, на законодательном уровне.

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