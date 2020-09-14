В Свердловской области заместителю главы Невьянского городского округа внесено предостережение о недопустимости нарушений закона при подготовке к отопительному периоду

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации совместно с прокурором Свердловской области в ходе рабочей поездки в Невьянский городской округ региона оценили подготовку муниципалитета к предстоящему отопительному периоду.

Отмечено, что на территории поселка Таватуй Невьянского городского округа до настоящего времени не решен вопрос о надлежащей организации теплоснабжения его жителей и социально-значимых объектов.

Так, документально не оформлена и не введена в эксплуатацию имеющаяся в поселке газовая котельная, не завершено строительство нового отопительного комплекса.

Кроме того, в городе имеется просроченная задолженность организаций коммунального сектора за поставленные энергоресурсы на сумму 40 млн рублей.

Сложившаяся ситуация представляет реальную угрозу срыва обеспечения жителей указанного населенного пункта теплоснабжением.

В связи с этим заместителю главы Невьянского городского округа внесено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Также заместитель Генерального прокурора Российской Федерации провел личный прием граждан.

Значительное число обращений касалось реализации социальных и жилищных прав граждан, затронуты актуальные вопросы благоустройства общественных пространств населенных пунктов, охраны природной среды.

Обратившийся на приём инвалид рассказал об отсутствии безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями, неполучении необходимого средства реабилитации.

По указанию заместителя Генерального прокурора Российской Федерации прокуратурой области совместно с региональным министерством труда и социальной политики незамедлительно организована проверка.

Граждане подняли проблему ненадлежащего содержания, ремонта и реконструкции автодорог, придомовых территорий, игровых площадок.

Заявительница, проживающая в сельской местности городского округа, пожаловалась на нарушение правил пожарной безопасности на объекте социального назначения – Дворце культуры.

Всего поступило 13 обращений.

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