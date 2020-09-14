В Свердловской области заместителю главы Невьянского городского округа внесено предостережение о недопустимости нарушений закона при подготовке к отопительному периоду

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации совместно с прокурором Свердловской области в ходе рабочей поездки в Невьянский городской округ региона оценили подготовку муниципалитета к предстоящему отопительному периоду.
Отмечено, что на территории поселка Таватуй Невьянского городского округа до настоящего времени не решен вопрос о надлежащей организации теплоснабжения его жителей и социально-значимых объектов.
Так, документально не оформлена и не введена в эксплуатацию имеющаяся в поселке газовая котельная, не завершено строительство нового отопительного комплекса.
Кроме того, в городе имеется просроченная задолженность организаций коммунального сектора за поставленные энергоресурсы на сумму 40 млн рублей.
Сложившаяся ситуация представляет реальную угрозу срыва обеспечения жителей указанного населенного пункта теплоснабжением.
В связи с этим заместителю главы Невьянского городского округа внесено предостережение о недопустимости нарушения закона.
Также заместитель Генерального прокурора Российской Федерации провел личный прием граждан.
Значительное число обращений касалось реализации социальных и жилищных прав граждан, затронуты актуальные вопросы благоустройства общественных пространств населенных пунктов, охраны природной среды.
Обратившийся на приём инвалид рассказал об отсутствии безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями, неполучении необходимого средства реабилитации.
По указанию заместителя Генерального прокурора Российской Федерации прокуратурой области совместно с региональным министерством труда и социальной политики незамедлительно организована проверка.
Граждане подняли проблему ненадлежащего содержания, ремонта и реконструкции автодорог, придомовых территорий, игровых площадок.
Заявительница, проживающая в сельской местности городского округа, пожаловалась на нарушение правил пожарной безопасности на объекте социального назначения – Дворце культуры.
Всего поступило 13 обращений.
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