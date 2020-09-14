Генпрокуратурой России передан дополнительный запрос о правовой помощи в компетентные органы юстиции Германии

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральная прокуратура Российской Федерации 14 сентября 2020 года на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959 и дополнительных протоколов к ней передала в компетентные органы юстиции Федеративной Республики Германия дополнительный запрос о правовой помощи по материалам проверки, проводимой следственными органами МВД России по факту госпитализации из самолета рейса «Томск-Москва» Навального А.А., доставленного из России в Германию для дальнейшего лечения.

Ответ на направленный в рамках данной проверки 27 августа 2020 года запрос о правовой помощи пока не поступил.

Вместе с тем, согласно опубликованным в средствах массовой информации заявлениям представителей германских компетентных органов, по инициативе клиники Charite проведено токсикологическое исследование, результаты которого имеют значение для полного, объективного и всестороннего установления обстоятельств, повлекших госпитализацию Навального А.А.

В этой связи российский следственный орган в новом запросе высказал просьбу о предоставлении дополнительных объяснений лечащих врачей, информации и копий документов, касающихся лечения и обследования Навального А.А.

Генеральная прокуратура Российской Федерации продолжает взаимодействовать с германскими партнерами и надеется на оперативное и полное исполнение запросов о правовой помощи.

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