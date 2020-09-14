Государственный музей спорта представил в Пензе выставку, посвящённую истории отечественного хоккея

Source: Russia Ministry of Sport

Государственный музей спорта Министерства спорта Российской Федерации совместно с Музеем спорта Пензенской области открыли во Дворце единоборств «Воейков» в Пензе выставку «Хоккей: страницы истории».

Экспозиция рассказывает об истории отечественного хоккея, прославленных советских и российских спортсменах, а также достижениях нашей сборной.

В витринах представлено более 150 экспонатов. Многие из них уникальны и выставляются в Пензе впервые, например, переходящие кубки чемпионатов Европы и мира, на которых сборная СССР одерживала блистательные победы. Среди раритетов можно увидеть деревянные клюшки канадского и американского производства 1940-50-х годов, одну из первых советских клюшек из стекловолокна, наградные медали чемпионатов Европы и мира по хоккею, линейку свитеров сборных команд СССР и России.

Особого внимания заслуживает оформление выставки. Центром экспозиции являются застывшие на огромной шайбе-витрине «ледяные» фигуры хоккеистов. Отпечатанные на 3D-принтере из тончайшего сверхлёгкого пластика, они изображают легенд мирового хоккея – Александра Рагулина и Фила Эспозито. Дуэль двух «звёзд» дополняет «выход» ещё одного участника тех спортивных сражений – легендарного «номера 17» Валерия Харламова, прорывающегося на площадку сквозь «ледяную» глыбу.

В центре экспозиции – Кубок Канады, завоёванный нашими хоккеистами в 1981 году. Уникальный приз в виде половинки кленового листа произвел впечатление на всех собравшихся. В день открытия выставки его смогли увидеть ветераны спорта и воспитанники пензенской СДЮСШОР по хоккею с шайбой. Специально для юных хоккеистов сотрудники Государственного музея спорта провели экскурсию по экспозиции. Ребята познакомились с основными вехами в истории советского хоккея, увидели медали чемпионатов Европы и мира, завоёванные нашей сборной в 1958 и 1966 годах, с интересом прослушали историю о создании точной копии Кубка Канады и даже попробовали разглядеть себя в его зеркально отполированной поверхности.

«К хоккею в нашей стране – особое отношение, – подчеркнул губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. – Мы всегда любили этот вид спорта, играли в хоккей – и в детстве, во дворах, и во взрослой жизни, в спорткомплексах – кто профессионально, кто любительски. Пензенский регион – родина великих хоккеистов, пензенская хоккейная школа имеет прекрасные традиции. И сегодня мы стремимся возрождать и развивать эти традиции, чтобы как можно больше молодёжи приходили заниматься не только хоккеем, но и спортом вообще».

Директора Государственного музея спорта, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева отметила: «Мы стремились сделать экспозицию броской и необычной, воссоздав яркую атмосферу хоккейного матча. «Ледяные» скульптуры, экспонаты в витринах в форме клюшек и шайб призваны отразить красоту большого хоккея, динамику игры и накал борьбы, неукротимое стремление наших спортсменов к победе. Кроме того, Государственный музей спорта привёз в Пензу настоящие сокровища: переходящие кубки чемпионатов Европы и мира, из которых сборная СССР выходила победителем».

Пресс-служба Минспорта России

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