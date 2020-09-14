Евгений Грабчак: «Целью Энергетической стратегии является сбалансированная модель развития отрасли»

Source: Russia Ministry of Energy

Обнинск, 14 сентября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак принял участие в панельной сессии «Будущее энергетики» Ассоциации «Глобальная энергия».

Модератором дискуссии выступил президент Ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилев. В числе участников также были первый заместитель генерального директора – директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров, заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Михайлик, председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Глобальная энергия» и вице-председатель Мирового энергетического совета Олег Бударгин.

Участники панельной сессии обсудили новые модели развития энергетики, перспективы традиционных и альтернативных источников энергии, вопросы разработки и внедрения инновационных технологий.

Евгений Грабчак отметил, что территория России в плане развития Энергетической стратегии до 2035 года разделяется на две зоны: зону экономической активности с высокой плотностью населения (Европа, Южный и центральный Урал, Южная Сибирь, Хабаровский край) и зону перспективного освоения с низкой плотностью населения, но перспективами в плане добычи природных ресурсов и новых проектов. К этой территории относятся Арктическое побережье вдоль Северного морского пути, Северный Урал и Восточная Сибирь.

«Целью Энергетической стратегии является сбалансированная модель развития, отвечающая трендам в развитии территорий и формирования технологического лидерства отрасли на мировом рынке», – прокомментировал Евгений Грабчак.

Он пояснил, что мероприятия в рамках стратегии на территориях перспективного освоения осуществляются в уникальных климатических и экономических условиях, что дает компаниям отрасли возможность сформировать уникальные технологические и производственные компетенции, которые будут способствовать повышению их конкурентоспособности на мировых рынках. Основной тренд в развитии территорий экономической активности – это формирование крупных агломераций с высокой плотностью населения и повышенными требованиями к доступной мощности.

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