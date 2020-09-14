Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Главное#ИСРД14.09.2020 10:35

Завершился очередной этап перехода КБхиммаш в ИСРД

1 сентября 2020 года завершился очередной этап перехода «Конструкторского бюро химического машиностроения имени А.М. Исаева» (КБхиммаш им. А.М. Исаева) в интегрированную структуру предприятий ракетного двигателестроения под управлением НПО Энергомаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

В рамках данного этапа в ранее учрежденное одноименное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат Государственному космическому научно-производственному центру имени М.В. Хруничева, осуществлен перевод персонала и передача производственных мощностей. В дальнейшем акции КБхиммаш им. А.М. Исаева будут переданы в собственность Госкорпорации «Роскосмос» и доверительное управление головному предприятию интегрированной структуры НПО Энергомаш, что позволит КБхиммаш им. А.М. Исаева стать полноправным членом двигателестроительного холдинга.

Интегрированная структура, которая объединит ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения под управлением НПО Энергомаш, создается в соответствии с решениями правления и наблюдательного совета Госкорпорации «Роскосмос».

В структуру уже вошли Протон-ПМ, КБХА, НИИМаш и Турбонасос. Работа в подобном холдинге позволяет создавать новые площадки для обмена опытом между конструкторскими бюро, опираясь на опыт и традиции научных школ. Кроме этого, сообщество двигателистов приобретает новые возможности для активного внедрения информационных технологий в процесс разработок и создания двигателей, формирования совместных центров компетенций, ускоренного развития уникальных и перспективных технологий. Реформирование предприятий ракетного двигателестроения ориентировано на эффективное использование научных, промышленных и человеческих ресурсов.

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