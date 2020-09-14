Минспорт России инициировал учреждение номинации «Спорт» в рамках Всероссийского конкурса региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT»

Source: Russia Ministry of Sport

17-18 сентября в Красноярске в рамках Всероссийского форума «ПРОФ-IT.2020» пройдёт финал VIII Всероссийского конкурса региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT», организованный Экспертным центром электронного государства.

Цель конкурса – повышение качества проектов региональной и муниципальной информатизации, реализуемых в субъектах Российской Федерации путём распространения информации о лучших практиках информатизации и организации площадки взаимодействия экспертов федерального, регионального и муниципального уровней.

Министерство спорта Российской Федерации инициировало введение новой номинации «Спорт». В ней представлены информационные системы, автоматизирующие процессы государственного управления в сфере физической культуры и спорта, реализующие инновационные подходы к организации бизнес-процессов и принятия управленческих решений на основе данных, в том числе реализованные с применением государственно-частного партнёрства. В номинации «Спорт» было заявлено шесть проектов, три из которых вышли в финал конкурса. Эксперты Минспорта России примут участие в выборе победителей.

Очную защиту проектов можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте http://prof-it.d-russia.ru. Таким образом, коллеги со всей страны могут поддержать финалистов и услышать презентации лучших практик региональной и муниципальной информатизации.

Пресс-служба Минспорта России

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