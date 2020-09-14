Олег Матыцин посетил спортивные объекты Кузбасса

Source: Russia Ministry of Sport

12 сентября Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин посетил с рабочим визитом Кемеровскую область, в ходе которого ознакомился со спортивной инфраструктурой региона.

Первым осматриваемым объектом стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Металлург» в Белове. Это единственный полностью оборудованный для людей с ограниченными возможностями здоровья спортивный объект за Уралом. Парковочные места, гостиничные номера, столовая, спортивные залы, бассейн оснащены с учётом требований для спортсменов, передвигающихся на колясках. Многие решения по планировке были приняты по итогам консультаций со спортсменами-колясочниками. Общая площадь спорткомплекса составляет почти 13 тысяч кв. м, единовременная пропускная способность – 1100 человек. В спорткомплексе будут проходить международные и всероссийские соревнования по 50 видам спорта. В основном четырёхэтажном здании располагаются 25-метровый бассейн на шесть дорожек с трибунами для зрителей на 150 мест, пять спортзалов, гостиница для спортсменов на 103 места, конференц-зал на 135 мест. Два вспомогательных корпуса вмещают игровые залы для проведения соревнований по баскетболу, волейболу, мини-футболу и единоборствам. Плоскостные сооружения включают два футбольных поля (с натуральным и искусственным газонами), трибуны на 1000 зрителей, площадки для воркаута, волейбола, бадминтона, большого тенниса и уличных тренажёров, велосипедные дорожки. Пешеходную дорожку уже активно используют любители скандинавской ходьбы.

В Кемерове Олег Матыцин осмотрел строящийся Ледовый дворец «Кузбасс». Строительство спортивного комплекса общей площадью 65 тысяч кв. м началось в сентябре 2019 года, готовность объекта – более 40%, сдача в эксплуатацию намечена на 2021 год. Ледовый дворец на шесть тысяч мест сможет принимать крупнейшие соревнования по хоккею с мячом, конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному катанию. Также в нём планируется проведение тренировочных мероприятий по хоккею с мячом и конькобежному спорту спортивных сборных команд Кузбасса и других регионов России, сборных команд России для подготовки к соревнованиям различного уровня.

Кроме этого, Министр побывал на строительной площадке спорткомплекса «Кузбасс-Арена». В спортивном объекте площадью около 54 тысяч кв. м разместятся основное волейбольное поле с трибунами для шести тысяч зрителей, 50-метровый бассейн на восемь дорожек, спортивные и тренажёрные залы, восстановительный центр, блок для занятий скалолазанием, училище спортивного резерва, гостиница, ресторан. Это будет единственный за Уралом спортивный комплекс с аэротрубой и базой для подготовки сборной России по парашютным видам спорта.

«Все спортивные объекты, которые мы посетили сегодня, высокого уровня, открытые спортивные площадки заполнены детьми, в этом я вижу стабильное развитие Кузбасса, уверенный взгляд в будущее, – отметил Олег Матыцин. – В следующем году здесь пройдёт Чемпионат мира по парашютному спорту. Ледовый дворец «Кузбасс» представляет все возможности для проведения крупнейших соревнований по русскому хоккею. В Сибири это уникальный кластер, который позволит проводить соревнования более чем по 20 видам спорта. Надеюсь, что многие соревнования, как всероссийские, так и международные, придут на гостеприимную землю Кузбасса. Сделаем всё, чтобы все заявки и предложения со стороны Кузбасса нашли подтверждение в календарном плане. Люди, с которыми мы сегодня общались, благодарны за возможность заниматься спортом, и это самая высокая оценка, которая может быть».

Олег Матыцин также провёл рабочую встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, в ходе которой было подписано новое Соглашение между Министерством спорта Российской Федерации и Правительством Кемеровской области о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта.

«В регионе создаются максимально комфортные условия для спортивной деятельности. Строим дворовые площадки, чтобы на них могли заниматься все желающие. Нам важно сделать так, чтобы тренировки, активный образ жизни были доступны. Кроме того, Кузбасс становится центром и спорта высших достижений, в регионе возводятся спорткомплексы международного класса, достойные принимать соревнования мирового уровня. Например, мы претендуем на проведение Кубка мира по бенди в 2021 году, будем подавать заявку на право принять Чемпионат мира по бенди в 2022 году. Соглашение, которое мы сегодня подписали, позволит вывести спорт в Кузбассе на более высокий уровень», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Фото: пресс-служба Правительства Кузбасса

Пресс-служба Минспорта России

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