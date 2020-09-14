О. Мельниченко: Требуется совершенствование законодательства, регулирующего применение цифровых технологий в сфере ЖКХ

Source: Russia – Council of the Federation

В осеннюю сессию Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера планирует провести парламентские слушания на эту тему, сообщил сенатор.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области отметил важность разработки законодательных предложений, направленных на применение цифровых технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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Сенатор обратил внимание, что для реализации задач, поставленных национальным проектом «Жилье и городская среда», необходимо провести цифровизацию отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

«Формирование цифровой системы, содержащей актуальные и достоверные данные о состоянии жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, объемах, качестве и стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, позволит обеспечить прозрачность этой сферы деятельности для субъектов рынка, потребителей, общественного контроля, а также создаст условия для притока инвестиций в отрасль жилищно-коммунального хозяйства», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Парламентарий считает, что для цифровизации отрасли жилищно-коммунального хозяйства требуется построение единой коммуникационной инфраструктуры интеллектуальных систем учета потребления энергетических ресурсов, внедрения информационных систем прогнозирования, потребления и осуществления расчетов. Наряду с этим, остро стоит вопрос о создании информационной системы технического учета жилых домов, которая позволит реально оценивать состояние жилищного фонда, прогнозировать проведение необходимых работ по ремонту или ликвидации аварийного и ветхого жилья.

«Система технического учета должна обеспечивать паспортизацию жилых объектов, контроль жизненного цикла и состояния коммунальной инфраструктуры, автоматизацию деятельности управляющих организаций и управления капитальным ремонтом, а также централизацию диспетчерских функций», — сказал Олег Мельниченко.

Сенатор проинформировал, что возглавляемый им Комитет СФ в осеннюю сессию 2020 г. проведет парламентские слушания на тему «Совершенствование законодательства, регулирующего применение цифровых технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства», в ходе которого планируется проработать вопросы законодательного обеспечения цифровизации отрасли.

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