После вмешательства Хабаровской транспортной прокуратуры работникам авиапредприятия проиндексирована и выплачена заработная плата на сумму более 1,1 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Хабаровская транспортная прокуратура проверила соблюдение трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Авиакомпания «Амур».

Основанием для вмешательства послужило обращение профсоюзной организации работников предприятия.

В ходе проверки установлено, что в нарушение условий коллективного договора с 2016 года по 2018 год индексация заработной платы 16 работникам инженерно-авиационной службы авиапредприятия не проведена.

Транспортный прокурор в защиту прав и законных интересов трудового коллектива обратился в суд с исками о возложении на ООО «Авиакомпания «Амур» обязанности провести индексацию заработной платы.

Железнодорожный районный суд г. Хабаровска исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

В настоящее время судебные решения фактически исполнены, заработная плата работникам проиндексирована и выплачена на общую сумму более 1,1 млн рублей.

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