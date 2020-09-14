По поручению Генпрокуратуры России приняты меры реагирования для устранения нарушений закона в республиканском специализированном доме ребенка «Ёлочка» в Крыму

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуратурой Республики Крым проведена проверка по размещенному в сети Интернет сообщению о ненадлежащей организации ухода за малолетними в Республиканском специализированном доме ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Ёлочка».

Проверка показала, что учреждение оказывало услуги детям, имеющим паллиативный статус, при отсутствии лицензии на оказание паллиативной медицинской помощи. В нарушение требований законодательства в целях раннего выявления заболеваний не было организовано проведение диспансеризации 45 воспитанников из 76.

Несмотря на статус учреждения, в его штате отсутствуют специалисты по организации специального питания через зонд, которое является неотъемлемой частью лечебного процесса и входит в число основных лечебных мероприятий.

Также в учреждении допущены отдельные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в части содержания помещений. При этом помещения вопреки требованиям противопожарного законодательства не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, отсутствуют в достаточном количестве огнетушители.

Для устранения указанных нарушений законодательства и восстановления прав воспитанников прокуратурой республики заместителю Председателя Совета Министров Республики Крым – министру труда и социальной защиты Республики Крым внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности. Устранение нарушений взято на контроль.

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