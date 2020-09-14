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#Роскосмос#Главное#Выше крыши14.09.2020 13:53

Роскосмос на форуме «Выше крыши»

В прошедшую субботу, 12 сентября 2020 года, в рамках торжественного открытия Всероссийского молодежного гражданского образовательного форума «Выше крыши» состоялась встреча с лётчиком-космонавтом, Героем России Александром Лазуткиным. Форум «Выше крыши» — пространство для реализации творческого потенциала и демонстрации креативных идей о будущем Санкт-Петербурга.

В нем принимают участие более 2 000 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, из которых 350 человек представляют другие субъекты Российской Федерации. Площадка делится на несколько тематических зон, которые отражают популярные направления молодежной культуры: спорт, музыка, искусство, урбанистика, образование, экология, стиль.

Во время встречи участники форума задали большое количество вопросов космонавту: «Какое высшее образование нужно получить, чтобы стать космонавтом?», «Чем занимаются на орбите и какие исследования проводят?», «Не бывает ли на космической станции скучно?». Ребята с большим интересом обсуждали вероятность дальних полетов, говорили о будущем освоении космоса и требованиях, которые предъявляются к современным космонавтам. В заключение Александр Лазуткин пожелал всем исполнения желаний, достижения намеченных целей и интересной плодотворной работы на форуме.

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