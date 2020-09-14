Р. Галушина приняла участие в 29-й сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе работы сессии состоялось избрание губернатора региона.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа Римма Галушина ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа приняла участие в 29-й сессии регионального парламента, в ходе которой состоялось избрание главы округа. Большинством голосов губернатором НАО был избран Юрий Бездудный. БездудныйЮрий ВасильевичВременно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа

Римма Галушина приняла участие в 29-й сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа

Сразу по окончании сессии в актовом зале Администрации округа состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора.

На церемонии инаугурации присутствовали полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, представители Собрания депутатов НАО, главный федеральный инспектор по НАО Кирилл Шимко, президент общественного движения «Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй» Юрий Хатанзейский, представители всех ветвей власти региона, территориальных подразделений федеральных ведомств, общественных организаций.

Юрий Бездудный

Римма Галушина в своем выступлении поздравила Юрия Бездудного с избранием на этот пост. «Поддержка главы государства и окружного депутатского корпуса — показатель высокой оценки работы, направленной на развитие региона, и определенный кредит доверия», — подчеркнула сенатор.

Александр Гуцан пожелал главе региона успехов в последовательной, каждодневной работе на благо всех жителей Ненецкого автономного округа. «Главная задача, стоящая перед Вами, — сделать жизнь на территории региона лучше. Для этого Вам предстоит большой объем работы по реализации национальных проектов, улучшению социального положения и качества жизни граждан, обеспечению экономической стабильности региона и созданию комфортных условий для жителей Крайнего Севера», — сказал он.

Юрий Бездудный

Юрий Бездудный принес присягу, поклявшись соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, Устав и законы Ненецкого автономного округа, а также исполнять Указы Президента Российской Федерации и Постановления Правительства, уважать и охранять права человека и гражданина, приложить все знания и силы для повышения благосостояния жителей НАО, верно служить народу и Конституции Российской Федерации.

MIL OSI