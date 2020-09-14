Сегодня в «Эфире»: ЖКХ, жилищные права, правила использования полос отвода железных дорог

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В рубрике «В процессе» расскажем об уголовном деле о хищении денежных средств участников долевого строительства.

Об интересных гражданских и административных делах, рассмотренных в Верховном Суде Российской Федерации с участием прокуроров, сообщим в рубрике «Логика закона».

В рубрике «Криминальный тренд» ответим на вопросы о том, какие земли относятся к полосам отвода железных дорог, что на них можно строить и чем регламентируется порядок их использования.

Программа «Эфир» на понедельник 14 сентября 2020 года:

• «Субъект права». Рисковать дорого! Профилактика коррупционных преступлений Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.

• «Криминальный тренд». О полномочиях прокуратуры в сфере осуществления надзора за использованием полос отвода железных дорог.

• «Вы в эфире». ЖКХ-контроль по г. Москве.

• «0+». Интервью с ректором Университета прокуратуры Российской Федерации Оксаной Капинус.

• «Мир и порядок». Розыск. Арест. Конфискация. Международная практика.

• «Особые полномочия». Погода лётная.

• «В процессе». Доля застройщика. В Ульяновске осужден директор строительной фирмы за хищение денежных средств дольщиков.

• «Логика закона». Высшее правосудие: прокуроры в Верховном Суде.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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