Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 12 сентября. – При поддержке Министерства энергетики Российской Федерации состоялся турнир по футболу «Энергия великой Победы» среди компаний отрасли ТЭК. Мероприятие посвящено празднованию 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В соревнованиях приняли участие команды «Газпром энергохолдинг», «Росатом», «Меридиан Энерго», «Транснефть», «Россети», «ТГК-2», «Татнефть» и «Интер РАО».

Церемонию открытия турнира провели руководитель рабочей группы Минэнерго России по подготовке праздничных мероприятий Владимир Смирнов и прославленный футболист 1990-х, игрок ФК «Зенит» и «ЦСКА» Владимир Кулик.

Победу в турнире одержала команда ПАО «Россети», второе место – ПАО «Интер РАО», а третье ООО «Газпром энергохолдинг».

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