С. Березкин: Благоустройство региона требует максимально тесного взаимодействия власти и общества

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поздравил ярославцев с Днем города.

Представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области принял участие в праздновании 1010-летия Ярославля. Праздничные мероприятия прошли во всех районах города. Традиционным в этот день стало возложение цветов к памятнику основателя города — Ярослава Мудрого.

«Наш город – крупный культурный, научный, экономический центр, который сочетает в себе неповторимый исторический облик и достижения современности. Отрадно, что в этот день Ярославль встречает свой юбилей в новом статусе – «Город трудовой доблести», — сказал сенатор.

К юбилею Ярославля приурочено введение в эксплуатацию множества крупных социально значимых объектов. Городские пространства обрели к празднованию новый вид благодаря губернаторской программе «Решаем вместе!».

Проект по формированию комфортной городской среды имеет большое социальное значение для регионов

Как отметил Сергей Березкин, проект по формированию комфортной городской среды имеет большое социальное значение для регионов.

Празднование 1010-летия Ярославля

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Сергей Березкин принял участие в праздновании 1010-летия Ярославля

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Валентина Терешкова и Сергей Березкин

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Празднование 1010-летия Ярославля

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Сергей Березкин принял участие в праздновании 1010-летия Ярославля

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Сергей Березкин принял участие в праздновании 1010-летия Ярославля

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«В нашей области этот проект с первых дней стал популярным и получил большое признание жителей. Благоустройство родного региона — это одно из ключевых направлений, требующих максимально тесного взаимодействия как со стороны граждан, так и власти», — подчеркнул сенатор.

В этот же день Сергей Березкин принял участие в Ярмарке проводимых презентаций различных НКО: АНО «Моя семья», АНО «За школьное питание», ярославская региональная общественная организация содействия развитию добровольчества «Добровольцы ярославии» и ряд других НКО, а также ЯрГУ им. П.Г. Демидова.

«Площадка ярмарки-презентации некоммерческих организаций — отличная возможность познакомить жителей и гостей столицы «Золотого кольца» с лучшими проектами НКО, а также пообщаться, обменяться опытом и показать вклад данных организаций в развитие региона, повышение благополучия его жителей и в решение социально значимых проблем», — сказал законодатель.

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