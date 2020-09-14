Тяжелоатлет ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» выиграл медали на Кубке Восточной Европы

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

14 сентября 2020, 18:30

12–13 сентября в Новороссийске проходил открытый Кубок Восточной Европы по пауэрлифтингу, жиму лежа и становой тяге. Три медали с соревнований привез инструктор по физической культуре ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Александр Зайцев.

Спортивный турнир, ставший отборочным на предстоящий Чемпионат мира по пауэрлифтингу в Канаде, проводили по правилам международной федерации World Powerlifting Alliance (WPA). На состязания в Новороссийске заявились более 300 атлетов из России, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран Ближнего Зарубежья. Турнир проходил с соблюдением всех установленных в стране санитарно-эпидемиологических требований.

Соревновательная программа включала выступления спортсменов в одиннадцати весовых категориях. Мастер спорта международного класса Александр Зайцев представлял ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в весовой категории до 125 кг. По сумме троеборья работник газотранспортного предприятия поднял 820 кг: в становой тяге — 310 кг, жиме лежа — 190 кг, а в приседе — 320 кг. Этот результат позволил спортсмену завоевать две золотые медали: в абсолютном зачете и своем весе среди мастеров (ветеранов). Кроме того, атлет из Ставрополя выиграл «серебро» в открытой весовой категории, где сильнейшего определяли среди спортсменов всех возрастных групп.

«Выступление в Новороссийске получилось хорошим благодаря грамотной предварительной подготовке. Для этого во Дворце культуры и спорта нашего предприятия созданы все условия, — отмечает призер Кубка Александр Зайцев. — Отбор в сборную России я прошел, поэтому надеюсь на успешное выступление на мировом чемпионате в Канаде».

Справка

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром».

Линейная часть магистральных газопроводов, обслуживаемых предприятием, проходит через территорию 10 субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов Российской Федерации. Компания обеспечивает транспорт газа в Грузию, Армению, Турцию и республику Южная Осетия.

В состав ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» входит 18 филиалов, в том числе 10 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

Компания эксплуатирует 12 компрессорных станций, 19 цехов и 11 типов газоперекачивающих агрегатов, общая установленная мощность которых составляет 1035,9 МВт, а также более 360 газораспределительных станций.

В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» успешно функционирует Единая система управления охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью, соответствующая международной системе менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда OHSAS 18000:2007.

Система экологического менеджмента газотранспортного предприятия соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2015.

В компании работает более 7,5 тыс. человек. Головной офис расположен в городе Ставрополе.

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