Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#МКС#МКС-6414.09.2020 17:10

Экипажи МКС-64 сдали экзамен по ручному управляемому спуску

Рабочая неделя у основного экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-17» началась с экзамена на модернизированном тренажере спуска ТС-18, расположенном на базе центрифуги ЦФ-18 в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Испытание было направлено на отработку космонавтами навыков выполнения ручного управляемого спуска при возникновении возможной нештатной ситуации.

Данный тренажер имитирует перегрузки, которые испытывает экипаж корабля «Союз МС» при возвращении на Землю. В случае отказа автоматики во время спуска с околоземной орбиты командиру необходимо уметь посадить спускаемый аппарат с минимальной перегрузкой и максимально близко к расчетной точке. Этот навык необходим и бортинженеру корабля.

Сначала к выполнению экзаменационной тренировки приступил командир корабля «Союз МС-17» Сергей Рыжиков. Через два часа его место в кабине тренажера занял уже бортинженер Сергей Кудь-Сверчков. Традиционно в билете по 4 режима, каждый из них имеет разные начальные условия спуска. Космонавты выполнили по два динамических режима, при которых центрифуга вращается, испытав при этом перегрузку до 4,5 g, и два статических, когда центрифуга неподвижна.

Во время вращения ЦФ-18 каждый из испытуемых был предельно внимателен и сосредоточен, чтобы не допустить ошибок. Неточности в работе оператора при выполнении ручного спуска приводят к увеличению перегрузки, действующей на экипаж во время приземления. Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, ранее сдававший экзамены по ручному управляемому спуску на тренажере ТС-7 (на базе центрифуги ЦФ-7), отметил, что испытал более реалистичные ощущения на ТС-18, особенно во время начала движения в атмосфере. Другим критерием, по которому комиссия оценивает действия космонавтов во время экзамена — дальность точки посадки. Этот показатель также регулируется испытуемым с помощью ручки управления спуском в кабине тренажера.

По итогам экзаменационной тренировки на центрифуге ЦФ-18 комиссия высоко оценила действия экипажа при выполнении ручного управляемого спуска и заключила, что российские члены основного экипажа МКС-64 справились со всеми поставленными задачами на «отлично». Ранее высокие оценки за экзамен по ручному управляемому спуску получили командир дублирующего экипажа, космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и бортинженер Петр Дубров.

До итоговых испытаний в Центре подготовки космонавтов экипажам остается чуть больше недели. В ближайшие дни «Фаворам» и «Казбекам» предстоит на оценку выполнить сближение с Международной космической станцией в ручном режиме и провести один типовой день на станции в земных условиях.

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