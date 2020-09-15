АО «Газпром газораспределение Пенза» завершило подготовку газовых сетей к работе в осенне-зимний период

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

15 сентября 2020, 17:40

Специалисты АО «Газпром газораспределение Пенза» полностью завершили работы по подготовке к отопительному сезону.

Проведена техническая диагностика 108,1 км подземных газопроводов и 358 пунктов редуцирования газа. Более 1300 км газопроводов обследовано приборным методом, произведен капитальный ремонт 38 пунктов редуцирования газа и 3 установок катодной защиты. Проведено техническое обслуживание 16,4 тыс. единиц запорной арматуры, покрашено более 100 км газопроводов.

Также в постоянном режиме АО «Газпром газораспределение Пенза» обеспечивает выполнение противопожарных мероприятий: своевременно проводится уборка прошлогодней травы и мусора вокруг ГРП, ШРП, колодцев, коверов и задвижек на надземных газопроводах.

«В связи с предстоящим началом отопительного сезона напоминаем управляющим компаниям и жителям региона о необходимости заключения договоров на техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, о своевременной проверке дымоходов и вентиляционных каналов, а также об обязательном соблюдении правил безопасности при использовании газа в быту. Почувствовав запах газа, вызовите аварийную службу по телефону 04, с мобильного 104», — отметил заместитель главного инженера АО «Газпром газораспределение Пенза» Сергей Пеганкин.

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