А. Кутепов предлагает создать прозрачный инструмент реализации металлолома и отходов черных и цветных металлов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор разработал законопроект, предусматривающий совершенствование порядка реализации лома и, одновременно, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга разработал поправки в законодательство с целью совершенствования порядка реализации лома и отходов черных и цветных металлов компаний с государственным участием. Одновременно изменения направлены на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

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«На сегодняшний день в большинстве компаний с государственным участием, министерствах и ведомствах отсутствует системный подход к сбору и реализации вторичных ресурсов и, в том числе, лома и отходов черных и цветных металлов. Как правило, вопросы реализации металлолома, образовавшегося в результате хозяйственной деятельности, и списания основных средств рассматриваются на уровне административно-хозяйственных служб местных предприятий и линейных подразделений», — пояснил сенатор.

По его словам, подобные процедуры реализации проводятся по усмотрению руководителей по собственным непрозрачным критериям, методики определения отпускных цен закрыты для внешней оценки и не всегда соотносятся с уровнем рыночных цен. Классификация отгружаемого лома также может отличаться от законодательно установленной.

«Отсутствие единого методического и процедурного подхода на федеральном уровне, а также ведомственная непрозрачность и высокая коррупционная составляющая не позволяют получить максимально возможный доход от реализации металлолома, в связи с чем государство недополучает миллиарды рублей ежегодно».

Для изменения сложившейся ситуации Андрей Кутепов предлагает создать межведомственный инструмент выбора контрагентов, определения цен и заключения единообразных договоров поставки металлолома. «Таким инструментом может стать электронная торговая площадка, лотом на которой будет являться право на заключение контракта стандартной формы на предлагаемую к продаже партию лома, продавцами – непосредственно ломообразующие предприятия, а покупателями – лицензированные ломопереработчики и потребители лома».

К преимуществам данного подхода относится полная прозрачность и сопоставимость ценовых результатов торгов, что гарантирует получение максимально возможного рыночного дохода от реализации металлолома, подчеркнул сенатор. Также это окажет положительное структурирующее влияние на рынок металлолома и металлургическую отрасль в целом.

В целях исключения обхода норм об обязанности госкомпаний отчуждать лом металлов через систему электронных торгов путем проведения госкомпаниями закупок услуг сторонних организаций на утилизацию или демонтаж металлических отходов и конструкций, при которых расчетом за услуги становится полученный в процессе выполнения работ (оказания услуг) лом металлов (его стоимость), сенатор предлагает предусмотреть продажу такого лома также через торги с направлением прибыли изначальному собственнику госкомпании, которая может рассчитаться за счет такой прибыли с подрядчиком.

Кроме того, в целях поддержки субъектов малого и среднего бизнеса законопроект предусматривает необходимость проведения торгов по продаже лома металлов госкомпаниями среди таких субъектов, подчеркнул Андрей Кутепов.

Он пояснил, что законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Документ отправлен на согласование в Правительство РФ.

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