Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Rukami15.09.2020 08:31

Всероссийский фестиваль идей и технологий «Rukami»

Фестиваль инженерного творчества «Rukami» пройдет в онлайн-формате с 17 по 20 сентября 2020 года. В течение четырёх дней посетители смогут поучаствовать в матер-классах, лекциях и экскурсиях.

Госкорпорация «Роскосмос» стала генеральным партнером фестиваля, и совместно с организаторами познакомят участников с миром космических технологий. В прямом эфире любой посетитель сможет задать интересующие вопросы Герою России, лётчику-космонавту Александру Калери, посмотреть увлекательный мастер-класс от ведущих специалистов российской ракетно-космической отрасли, дистанционно познакомиться с Центром «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, а также поучаствовать в розыгрышах с призами

Зарегистрироваться и получить подробную информацию о фестивале можно по ссылке.

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Rukami — это некоммерческий проект, инициированный Российской венчурной компанией и реализуемый Фондом поддержки проектов НТИ в рамках «дорожной карты» Кружкового движения НТИ. Проект направлен на привлечение внимания молодежи и широкой аудитории к техническому творчеству, а также созданию собственных проектов в кружках.

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