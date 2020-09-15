В Карском море прошли комплексные учения ООО «Газпром недра»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

15 сентября 2020, 14:15

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11 сентября ООО «Газпром недра» провело масштабные комплексные учения по реагированию на чрезвычайные ситуации при бурении разведочных и поисково-оценочных скважин в Карском море. Учения прошли на Ленинградском газоконденсатном месторождении, где компания ведет строительство разведочной скважины № 5.

В ходе мероприятия были задействованы аварийно-спасательные и транспортно-буксировочные суда, ледоколы, суда обеспечения и вертолет. Мероприятие проводилось с участием специалистов ООО «Газпром недра», подрядных организаций, работающих на объекте, представителей Федерального агентства морского и речного транспорта.

В течение дня участники учений оперативно отработали совместные действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть при строительстве скважин на шельфе.

«При проведении учений в этом году приходилось считаться с ветром и сильным волнением моря. Но это не помешало всем службам и подразделениям четко и слажено выполнить установленный план действий в ситуациях, связанных с пожаром на платформе, поиском и спасением людей, разливом нефтепродуктов. Работа в суровых условиях Арктики требует от людей умения оперативно и профессионально реагировать на быстро меняющиеся обстоятельства, ведь любое из них может угрожать безопасности проекта, привести к нарушению экологического равновесия. Проведенные учения показали нашу готовность к возможным вызовам, а также достаточность привлекаемых сил и средств», — сказал генеральный директор ООО «Газпром недра» Всеволод Черепанов.

Справка

ООО «Газпром недра» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», входит в число крупнейших российских многопрофильных сервисных компаний нефтегазовой отрасли. Создано в 2019 году за счет интеграции производственных потенциалов ООО «Газпром георесурс» и ООО «Газпром геологоразведка».

Компания выполняет централизовано полный цикл геологоразведочных работ на территории РФ и предоставляет заказчикам широкий спектр уникальных геофизических и геолого-технических услуг.

ООО «Газпром недра»является основным источником геофизических данных Группы Газпром в сфере оптимизации добычи сырья, снижения эксплуатационных затрат и оценки эффективности геофизических работ, подсчета запасов залежей и хранилищ газа, обеспечения экологической безопасности.

Подразделения компании расположены во всех газодобывающих регионах России. Его коллектив насчитывает около 5200 человек. Головной офис находится в Москве.

В компании действует система менеджмента качества на базе стандарта ГОСТ ISO 9001 и система менеджмента охраны труда и техники безопасности BS OHSAS 18001: 2007.

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