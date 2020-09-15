В. Тимченко: В Удмуртии создаются благоприятные условия для реализации общественных, предпринимательских и творческих инициатив граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Делегация Совета Федерации совершает рабочую поездку в Удмуртскую Республику.

Члены Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности и Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ совершают рабочую поездку в Удмуртскую Республику.

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По словам руководителя делегации, председателя Комитета СФ Вячеслава Тимченко, ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области в Удмуртской Республике сегодня сложились благоприятные условия и положительная практика реализации общественных, предпринимательских и творческих инициатив граждан, которые находят максимальную поддержку со стороны республиканских органов государственной власти. «Этот опыт будет очень полезен для изучения нам, представителям палаты регионов», — отметил сенатор.

В состав делегации Совета Федерации вошли первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики Юрий Федоров, ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики члены Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области и Николай Семисотов, СемисотовНиколай Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области члены Комитета СФ по экономической политике Алексей Синицын СиницынАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса и Александр Пронюшкин. ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области

В рамках поездки сенаторы знакомятся с условиями, создаваемыми правительством Республики для привлечения инвестиций в регион, сопровождения и реализации проектов, развития инвестиционной инфраструктуры, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Парламентарии посетили Конструкторское бюро электроизделий и Сарапульский электрогенераторный завод

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Рабочая поездка делегации Совета Федерации в Удмуртскую Республику

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Парламентарии посетили Конструкторское бюро электроизделий и Сарапульский электрогенераторный завод

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Сенаторы посетили колледж Ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Удмуртской Республики

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Сенаторы посетили колледж Ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Удмуртской Республики

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Сенаторы посетили колледж Ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Удмуртской Республики

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Сенаторы посетили колледж Ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Удмуртской Республики

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Сенаторы посетили колледж Ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Удмуртской Республики

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Парламентарии посетили Конструкторское бюро электроизделий и Сарапульский электрогенераторный завод, встретились с их руководством и получили информацию об итогах реализации мероприятий регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», входящего в состав национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

В ходе рабочей поездки сенаторы побывали в колледже Ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Удмуртской Республики, где ознакомились с добровольческими инициативами и практиками, работой аварийно-спасательного формирования «Отряд «Доброволец». Также законодатели посетили культурные и спортивные объекты Ижевска.

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