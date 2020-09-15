В Тюмени на 1 млн рублей оштрафована организация за совершение коррупционного правонарушения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Тюменской области провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что руководитель автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Сибирский учебный центр СПАС» в апреле 2019 года через посредника передал 109 тыс. рублей председателю комитета образования администрации г. Ялуторовска Тюменской области. Деньги передавались за содействие в заключении договоров на оказание услуг по повышению квалификации работников муниципальных образовательных учреждений.

В связи с этим прокуратура области возбудила в отношении организации административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), по результатам рассмотрения которого суд назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

Ранее по ходатайству прокуратуры области судом в целях обеспечения уплаты штрафа был наложен арест на денежные средства организации.

Уголовное дело в отношении теперь уже бывшего председателя комитета образования администрации г. Ялуторовска по обвинению в получении взятки рассматривается в Заводоуковском районном суде Тюменской области.

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