В Удмуртии прокуратура организовала проверку в связи с гибелью 3 детей в результате ДТП в Алнашском районе

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Алнашского района Удмуртской Республики по поручению прокуратуры региона организовала проведение проверки причин и условий гибели троих несовершеннолетних в результате ДТП вечером 14 сентября 2020 года на участке федеральной трассы в Алнашском районе.

По предварительным данным в результате ДТП погибло 6 человек, трое из которых несовершеннолетние учащиеся Асановского аграрного техникума.

В ходе проверки будут установлены причины и условия, способствовавшие гибели несовершеннолетних. В случае выявления нарушений будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

Проведение проверки и ее результаты находятся на контроле прокуратуры республики.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI