«Газпром трансгаз Екатеринбург» принял участие в комплексе планово-профилактических работ № 10 ПАО «Газпром»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

15 сентября 2020, 15:00

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» завершило производственные задачи в рамках очередного комплекса планово-профилактических работ (ППР), который проводился в рамках подготовки Единой системы газоснабжения к осенне-зимнему сезону 2020–2021 гг.

Комплексы ППР ежегодно проводятся на крупных газотранспортных коридорах, которые, как правило, находятся в зоне деятельности нескольких дочерних предприятий.

Комплекс ППР «Домбаровка — Оренбург — Новопсков» стал третьим по счету в этом году для «Газпром трансгаз Екатеринбург». В зоне производственной ответственности уральского предприятия из транспорта газа было выведено в общей сложности 114 км магистрального газопровода. Комплекс ППР проводился по трем газотранспортным системам: «Бухара — Урал», «Домбаровка — Оренбург» и «Оренбург — Новопсков». В работах было задействовано шесть линейных производственных управлений магистральных газопроводов (ЛПУМГ), расположенных в Челябинской и Оренбургской областях: Карталинское, Красногорское, Алексеевское, Домбаровское, Медногорское и Оренбургское ЛПУМГ; а также три Управления аварийно-восстановительных работ (УАВР): УАВР № 1 (Челябинск), УАВР № 2 (Магнитогорск), УАВР № 4 (Оренбург).

Самые крупные ремонты проводились в Медногорском ЛПУМГ на линейной части газопровода «Домбаровка — Оренбург», где осуществлялась замена трех крановых узлов Ду-1200 и участка трубопровода протяженностью 509 м.

Кроме того, для проведения ППР оборудования была произведена остановка шести компрессорных станций (КС): «Медногорск», «Саракташ», «Красногорск», «Карталы», «Домбаровская» и «Оренбургская». Специалисты газокомпрессорных служб, энергетики, связисты и представители других производственных подразделений провели обслуживание, диагностику и текущий ремонт кабельных линий, систем автоматического управления цехом, электрооборудования, блоков очистки и охлаждения газа, другого основного и вспомогательного оборудования КС. Самые крупные работы прошли на КС «Карталы», где произведена замена кранов Ду-400, Ду-50 в обвязке пылеуловителей.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение голубого топлива на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе компании 27 филиалов, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

Ежегодно компания выполняет товаротранспортную работу для ПАО «Газпром» и сторонних заказчиков в объеме 36 трлн кубокилометров. В зонах производственной деятельности компании эксплуатируется более 8700 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 13 компрессорных станций, 280 газораспределительных станций, 32 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции.

Компанией внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2004. Коллектив предприятия насчитывает более 9 тыс. человек. Головной офис расположен в Екатеринбурге.

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