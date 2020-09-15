Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Венера15.09.2020 14:28

Доказательства наличия жизни на Венере можно получить только при контактных исследованиях планеты

Обнаружение дистанционными астрономическими наблюдениями в атмосфере Венеры химических веществ, которые можно отнести к химическим маркерам жизнедеятельности, не могут считаться объективными доказательствами наличия жизни на планете. Такое мнение высказал Исполнительный директор по перспективным программам и науке Госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко. «Достоверные научные данные на этот счет сегодня могут быть получены только при контактных исследованиях поверхности и атмосферы Венеры», — отметил он.

Надо отметить, что только нашей стране удалось реализовать планомерные исследования Венеры напланетными станциями. Первая мягкая посадка в истории на поверхность другой планеты Солнечной системы была произведена в 1970 году спускаемым аппаратом космической станции «Венера-7».

В ходе нескольких орбитальных миссий и спусков станций на поверхность планеты удалось получить подробные сведения о венерианском климате, почве и составе атмосферы. Советский аппарат «Венера-13» до сих пор остается рекордсменом по времени работы на поверхности за всю историю — он передавал сигнал на Землю на протяжении 127 минут.

Огромный отрыв Советского Союза от конкурентов в исследованиях Венеры способствовал тому, что США называли Венеру «советской планетой». Недавно ученые Российской академии наук, анализируя снимки Венеры, полученные еще советскими экспедициями, заявили, что обнаружили на них объекты, которые меняли свое местоположение и даже потенциально могут быть живыми. Насколько догадки ученых верны, нам еще только предстоит узнать.

В настоящий момент Госкорпорацией «Роскосмос» совместно с Российской академией наук проработана комплексная программа исследований Венеры, состоящая из нескольких миссий. Кроме того, принято решение о реализации ранее запланированной миссии «Венера-Д», включающей посадочные и орбитальные модули, в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации. В рамках комплексных исследований планеты среди прочего будут изучены пробы ее грунта и атмосферы, а также исследована природа эволюционных процессов Венеры, перенесшей ранее, как утверждается, климатическую катастрофу, связанную с парниковым эффектом, о котором сегодня так много говорят применительно к Земле.

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