Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#История#Венера#Венера-Д15.09.2020 09:42

История миссий СССР на Венеру

Начиная с 1960-х гг. Советский Союз запускал к «соседке» Земли — Венере — автоматические межпланетные станции для изучения второй планеты Солнечной системы и всего космического пространства. Для запусков венерианских станций использовалась универсальная схема межпланетных полётов.

В 1961 году «Венера-1» стала первым космическим аппаратом, оказавшимся в сфере действия тяготения Венеры, впервые проведён успешный запуск на межпланетную траекторию. «Венера-4» в октябре 1967 года доставила на Венеру сферический спускаемый аппарат, который в течение 94 минут с помощью парашютной системы опускался на ночной стороне планеты.

Главным результатом полета станции «Венера-4» стало проведение первых прямых измерений температуры, плотности, давления и химического состава атмосферы Венеры. Газоанализаторы показали преимущественное содержание в атмосфере Венеры углекислого газа (~90%) и совсем незначительное содержание кислорода и водяного пара. Научные приборы орбитального аппарата станции «Венера-4» показали отсутствие у Венеры радиационных поясов, а магнитное поле планеты оказалось в 3000 раз слабее магнитного поля Земли.

Следующие советские миссии космической программы «Венера»:

Станция «Венера-5» продолжила исследования атмосферы Венеры, начатое станцией «Венера-4». По результатам забора проб для анализа химического состава атмосферы (который производился дважды) стало известно, что, как и ожидалось, больше всего оказалось углекислого газа — 97%, азота — 2%, а кислорода не более 0,1%. В незначительных количествах была обнаружена вода в виде пара. Фотометр зарегистрировал освещенность ниже порогового значения, что характерно для ночного времени суток.

Станция «Венера-6» продолжила исследования атмосферы Венеры, начатое станциями «Венера-4» и «Венера-5». По результатам забора проб для анализа химического состава атмосферы (который производился дважды) стало известно, что, как и ожидалось, больше всего оказалось углекислого газа — 97%, азота — 2%, а кислорода не более 0,1%. В незначительных количествах была обнаружена вода в виде пара. Фотометр зарегистрировал освещенность ниже порогового значения.

Главным результатом полета станции «Венера-7» стало достижение впервые в мире поверхности планеты Венера. При этом аппарат совершил посадку на ночной стороне Венеры.

Уникальная информация, переданная со спускаемого аппарата «Венеры-8», существенно расширила наши знания о планете Венера, в том числе об условиях на ее поверхности. Температура и давление атмосферы у поверхности в месте посадки «Венеры-8» составили 470±8°С и 90±1,5 атмосферы, что очень близко к значениям, полученным в результате эксперимента на станции «Венера-7», совершившей посадку на ночной стороне планеты.

В 1975 году впервые были переданы панорамные телевизионные изображения с другой планеты, На панорамах, составленных из телевизионных изображений, переданных со спускаемого аппаратов «Венеры-9» и «Венера-10», видны выходы коренных пород; развалы камней могут быть результатом смещений в коре и служить подтверждением тектонической активности на Венере. На спускаемых аппаратах измерены плотность, давление, температура атмосферы, количество водяного пара, проведены нефелометрические измерения частиц облаков, измерения освещенности в различных участках спектра.

В экспедициях космических аппаратов «Венера-11, −12» выполнены в части доставки посадочных аппаратов в заданные районы на поверхности Венеры и получения информации с них, ретранслируемой через соответствующие орбитальные аппараты, на Землю. Программа следующих аппаратов «Венера-13,-14» реализована успешно и в полном объеме. Посадочные аппараты осуществили мягкую посадку на поверхность планеты в намечаемых районах. Орбитальные аппараты, выведенные на пролетную траекторию, обеспечили прием и ретрансляцию на Землю информации, получаемой каждым со своего посадочного аппарата.

Космические аппараты «Венера-15» и «Венера-16» с радиолокационной системой для картографирования планеты вышли на орбиты спутников Венеры в середине октября 1983 года. За 8 месяцев — с 11 ноября 1983 года, когда началась регулярная съемка, по 10 июля 1984 года — снято все северное полушарие Венеры от полюса до 30° с.ш. общей площадью 115 млн кв. км с разрешением на местности порядка 0,9-2,5 км в зависимости от высоты полета. Это составляет четвертую часть от общей площади поверхности Венеры. На «Венере-15» проведено 49 сеансов измерений с использованием Фурье-спектрометра ФС 1/4, еще десять сеансов проведено на «Венере-16». Этот эксперимент проводился в рамках программы «Интеркосмос» совместно институтами Академии наук СССР и ГДР. Всего же с обоих аппаратов было получено более 1500 спектров. Измерялась температура облачного слоя в районе его верхней границы, исследовались распределение малых примесей в атмосфере, в частности водяного пара, а также динамика атмосферы.

В настоящее время российско-американская рабочая группа разрабатывает концепцию реализации международного проекта по изучению Венеры — «Венера-Д». Научная программа проекта предполагает изучение строения минералогического, химического, элементного состава поверхности; процессов взаимодействия атмосферы и поверхности; электромагнитной, и сейсмической активности; строения, состава и химии облачного слоя, а также ряда других свойств планеты.

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