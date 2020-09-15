К. Косачев: Парламентарии России и Ирана продолжат взаимодействие по вопросам двусторонней и международной повестки

Source: Russia – Council of the Federation
Председатель Комитета СФ по международным делам провел встречу с Послом Ирана в России.
Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали.
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«Парламентариев России и Ирана связывают узы дружбы и плодотворного взаимодействия на многих международных площадках. Несмотря на известные ограничения, вызванные эпидемиологической ситуацией во всем мире, межпарламентский диалог и в онлайн-режиме остается столь же интенсивным. Это касается российско-иранского торгово-экономического взаимодействия, международной тематики, в том числе, ядерной программы Ирана, переговоров по Сирии в астанинском формате», — отметил Константин Косачев.
Несмотря на известные ограничения, вызванные эпидемиологической ситуацией во всем мире, межпарламентский диалог и в онлайн-режиме остается столь же интенсивным
В этой связи сенатор обратил внимание на актуальность трехстороннего формата по линии комитетов по международным делам парламентов России, Ирана и Турции.
Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали
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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали
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Константин Косачев
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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали
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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали
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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали
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Константин Косачев
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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали
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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали
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Константин Косачев
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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали
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«Заинтересованы в продолжении этого трехстороннего диалога. Хотя по формату он совпадает с известной «астанинской тройкой», надеемся, что дискуссия не ограничится только обсуждением «сирийского досье», — подчеркнул парламентарий.
Казем Джалали высказал согласие и заинтересованность в содействии дальнейшему развитию межпарламентского диалога.