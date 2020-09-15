Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие во Всероссийском молодежном историческом форуме «Моя страна. Моя история. Моя Победа».

Лилия Гумерова приняла участие во Всероссийском молодежном историческом форуме «Моя страна. Моя история. Моя Победа»

1 из 6

Лилия Гумерова приняла участие во Всероссийском молодежном историческом форуме «Моя страна. Моя история. Моя Победа»

2 из 6

Лилия Гумерова приняла участие во Всероссийском молодежном историческом форуме «Моя страна. Моя история. Моя Победа»

3 из 6

Лилия Гумерова приняла участие во Всероссийском молодежном историческом форуме «Моя страна. Моя история. Моя Победа»

4 из 6

Лилия Гумерова приняла участие во Всероссийском молодежном историческом форуме «Моя страна. Моя история. Моя Победа»

5 из 6

Лилия Гумерова приняла участие во Всероссийском молодежном историческом форуме «Моя страна. Моя история. Моя Победа»

6 из 6

В Музее Победы в рамках Всероссийского молодежного исторического форума «Моя страна. Моя история. Моя Победа» состоялся очный этап XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в одноименной номинации, приуроченной к 75-летию Великой Победы. Об этом рассказала председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, председатель Экспертного совета конкурса Лилия Гумерова. ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан

Смотрите также

В мероприятии приняли участие председатель Российского исторического общества, Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина, президент Российской академии образования Юрий Зинченко, директор Музея Победы Александр Школьник, руководитель конкурса «Моя страна – моя Россия», проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова.

Обращаясь к участникам форума, Лилия Гумерова отметила, что все они — а это более 11 тысяч ребят — победители. «Сегодня мы ищем рецепты того, как заниматься воспитанием, сохранить историческую правду. Мне кажется, что через такое активное участие, когда сами молодые люди выдвигают идеи, и они реализуются в жизни, мы обязательно найдем те правильные пути воспитания патриотизма и ребят, которые любят свою Родину, берегут память о нашей Великой Победе. Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» помогает передать молодежи эстафету памяти о героях, сломивших нацизм», — подчеркнула сенатор.

По мнению Сергея Нарышкина, исторический форум – хорошая возможность обменяться опытом, вместе попытаться сформулировать новые направления работы и придумать интересные, востребованные в молодежной среде форматы исторического просвещения, которые позволяли бы эффективно и надежно защищать историческую правду.

Как отметил Магомедсалам Магомедов, широкая география, активность и заинтересованность участников способствуют укреплению межрегиональных связей, общему делу сохранения памяти воинов и народов-победителей, недопущению искажения исторической правды и проявлений нацизма в любых его формах.

По словам Ларисы Пастуховой, номинация «Моя страна. Моя история. Моя Победа» стала самой многочисленной за всю 17-летнюю историю конкурса, собрав проекты от 11 766 участников из каждого уголка страны. В рамках форума были представлены лучшие проекты авторов из 53 регионов России.

Александр Школьник сообщил, что проекты 11 победителей из разных регионов страны будут размещены на информационном портале Музея Победы.

Участники и гости форума возложили цветы в память о воинах, погибших за свободу Отчизны.

Конкурс «Моя стран – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование», является одним из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

MIL OSI