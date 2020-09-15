Source: Russia – Council of the Federation
Обсуждались вопросы, касающиеся ремонта автодорог, работы сферы здравоохранения, поддержки ветеранских организаций.
Н. Косихина в рамках работы в Ярославской области провела ряд встреч в муниципальных образованиях региона
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Н. Косихина в рамках работы в Ярославской области провела ряд встреч в муниципальных образованиях региона
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Н. Косихина в рамках работы в Ярославской области провела ряд встреч в муниципальных образованиях региона
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Н. Косихина в рамках работы в Ярославской области провела ряд встреч в муниципальных образованиях региона
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Н. Косихина в рамках работы в Ярославской области провела ряд встреч в муниципальных образованиях региона
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Н. Косихина в рамках работы в Ярославской области провела ряд встреч в муниципальных образованиях региона
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Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области Наталия Косихина КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области в рамках работы в регионе провела ряд встреч в муниципальных образованиях.
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Сенатор встретилась с жителями и представителями администрации Даниловского, Первомайского, Пошехонского, Тутаевского, Рыбинского, Некрасовского, Любимского муниципальных районов.
Парламентарий обсудила с жителями проблемные вопросы на местах, среди которых – необходимость ремонта дорог. По мнению законодателя, для решения этого вопроса необходимо выходить на федеральный уровень.
Необходимо противостоять любым попыткам фальсификации истории, всегда помнить о героях, победивших фашизм
Состоялась встреча Наталии Косихиной с ветеранами Ярославского отделения общественной организации «Российский Союз ветеранов».
«С ветеранским сообществом мы обсудили совместные планы, взаимодействие ветеранов и молодёжи. Такие встречи организуем регулярно, стараюсь оказывать и финансовую поддержку ветеранским организациям региона. Сама жизнь и работа наших ветеранов служит ярким примером патриотизма, который они с честью передают нашей молодежи», — рассказала сенатор.
«Это особенно важно в год 75-летия Великой Победы. Необходимо противостоять любым попыткам фальсификации истории, всегда помнить о героях, победивших фашизм», — добавила Наталия Косихина.
Сенатор также провела прием граждан. Большинство обращений были связаны со сферой здравоохранения. Поднятые заявителями вопросы взяты парламентарием на контроль для дальнейшей проработки.