ООО «Газпром добыча Ноябрьск» возобновило студенческую практику

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

15 сентября 2020, 14:45

В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» после длительного перерыва начался прием студентов для прохождения производственной практики. До конца года 130 учащихся высших и средне-специальных учебных заведений обретут необходимые навыки в соответствии с получаемой ими специальностью.

Ежегодно компания предоставляет для студентов 300 временных рабочих мест. Практиканты трудятся в структурных подразделениях предприятия в течение года по плану, сформированному группой развития персонала отдела кадров и трудовых отношений. Как правило, основной поток прибывает на предприятие в летний период.

В нынешнем году в связи с пандемией всего 40 студентам высших и средне-профессиональных учебных заведений удалось пройти производственную практику в компании с начала года до момента объявления карантина. Затем прием был временно приостановлен, и возобновился в сентябре.

Добавим, что в компании выстроена эффективная система работы с будущими специалистами. Студенты работают по выбранной специальности, за каждым из них закрепляется опытный наставник. Большая часть ребят, ежегодно трудоустраивающихся в компанию для прохождения практики, — это учащиеся ямальских учебных заведений: Ноябрьского института нефти и газа, Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий и Муравленковского многопрофильного колледжа.

Справка

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляющее разработку 7 месторождений, в том числе 4 газовых, 2 газоконденсатных и 1 нефтегазоконденсатного.

Производственные объекты компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, на Камчатке и в Якутии. В составе предприятия — 3 газовых промысла и 3 газопромысловых управления. ООО «Газпром добыча Ноябрьск» является участником государственной Восточной газовой программы — предприятие назначено заказчиком работ и эксплуатирующей организацией по Чаяндинскому месторождению в Республике Саха (Якутия).

На правах оператора компания оказывает услуги по добыче и подготовке газа независимым недропользователям на Губкинском, Муравленковском, Новогоднем, Вынгапуровском, Тарасовском, Северо-Губкинском, Вьюжном, Метельном и Еты-Пуровском месторождениях (ЯНАО).

В компании внедрена и функционирует интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям корпоративного стандарта СТО Газпром 9001 и международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001.

Коллектив насчитывает свыше 4500 человек. Главный офис расположен в Ноябрьске.

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