ООО «Газпром недра» провело акцию «Под чистым небом Победы» для людей с ограниченными возможностями

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Новости проектов и регионов

15 сентября 2020, 14:30

13 сентября ООО «Газпром недра» совместно с Департаментом культуры Тюмени и центром творчества «Тюмень» в рамках юбилейной 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне организовало акцию «Под чистым небом Победы». Ее участниками стали члены Тюменской областной общественной организации Общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов. Для них на городской набережной был устроен показ фильма режиссера Алексея Сидорова «Т-34». Гости кинотеатра под открытым небом получили возможность не только посмотреть фильм, посвященный событиям военной истории нашей страны, но и провести несколько часов на свежем воздухе, общаясь и делясь впечатлениями. Всем желающим были предложены теплые пледы и горячий таежный чай.

«Региональное общество инвалидов трудоустраивает своих членов в рамках установленной законодательством квоты, а наша компания оплачивает ряд таких рабочих мест, — сказал генеральный директор ООО „Газпром недра“ Всеволод Черепанов. — Но на этом наше взаимодействие не заканчивается, и проект „Под чистым небом Победы“ тому подтверждение. Хочется выразить благодарность представителям муниципалитета, которые помогли волонтерам компании организовать для людей с ограниченными возможностями интересную акцию».

Справка

ООО «Газпром недра» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», входит в число крупнейших российских многопрофильных сервисных компаний нефтегазовой отрасли. Создано в 2019 году за счет интеграции производственных потенциалов ООО «Газпром георесурс» и ООО «Газпром геологоразведка».

Компания выполняет централизовано полный цикл геологоразведочных работ на территории РФ и предоставляет заказчикам широкий спектр уникальных геофизических и геолого-технических услуг.

ООО «Газпром недра»является основным источником геофизических данных Группы Газпром в сфере оптимизации добычи сырья, снижения эксплуатационных затрат и оценки эффективности геофизических работ, подсчета запасов залежей и хранилищ газа, обеспечения экологической безопасности.

Подразделения компании расположены во всех газодобывающих регионах России. Его коллектив насчитывает около 5200 человек. Головной офис находится в Москве.

В компании действует система менеджмента качества на базе стандарта ГОСТ ISO 9001 и система менеджмента охраны труда и техники безопасности BS OHSAS 18001: 2007.

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