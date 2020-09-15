Открытие медицинских центров в Псковской области

Source: President of Russia – Kremlin

В ходе видеоконференции Министр обороны Сергей Шойгу также доложил о ходе строительства медицинского центра в Кызыле.

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В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день, здравствуйте.

У нас сегодня конкретное мероприятие, связанное с вводом в эксплуатацию новых объектов, но сегодня же, как раз 15 сентября исполняется 98 лет со дня образования в нашей стране санитарно-эпидемиологической службы.

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Созданная ещё в 1922 году, она сразу же стала важной составной частью системы здравоохранения страны, обеспечила преемственность её развития, её исторических традиций. И мы по праву гордимся именами Эрисмана, Семашко, Сысина, многих других учёных и врачей, которые стояли у истоков отечественной санитарно-эпидемиологической школы. Некоторых из них мы в последнее время не один раз уже вспоминали.

Хочу поздравить ветеранов службы, и особые слова тем, кто обеспечивал эпидемиологическую безопасность фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны.

В наши дни тысячи специалистов трудятся в этой важнейшей сфере, это врачи, эпидемиологи, микробиологи, гигиенисты. Во многом благодаря вашей работе, уважаемые друзья, мы эффективно противостоим и распространению коронавирусной инфекции.

Так, Россия находится на 40-м месте в мире по числу заболевших на 100 тысяч населения, и при этом на 100-м месте по показателям смертности от этой опасной инфекции, на 100-м. Добавлю, что наша страна лидирует в мире по такой позиции, как количество проведённых тестов на 100 тысяч граждан.

Такая комплексная работа позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях, обеспечивать стабильную эпидемиологическую обстановку. Проводить эффективное лечение, а, значит, защищать жизнь и здоровье миллионов людей.

Хочу поблагодарить вас за добросовестный труд. Пожелать вам, уважаемые друзья, успехов в работе и, конечно же, здоровья, личного счастья.

И вернусь к тому, с чего начал. Символично, что именно в такой день мы открываем два новых многофункциональных медицинских центра. Им предстоит работать в Псковской области. Один из них – на 200 мест – расположен в Пскове, другой – на 100 мест – в городе Великие Луки.

Они возведены силами Министерства обороны в кратчайшие сроки, всего за два с половиной месяца, и, что принципиально важно, сделаны очень качественно. И хочу отметить, что в последнее время это фирменный стиль специалистов Минобороны. И они уже доказали, что неизменно держат такую высокую планку.

Хочу поблагодарить руководство ведомства, гражданских специалистов, военнослужащих военно-строительного комплекса, которые участвовали в создании этих объектов.

Также отмечу ответственную, заинтересованную работу региональных властей, в том числе по выделению земельных участков, формированию инженерной инфраструктуры для медцентров. Рассчитываю, что в самое ближайшее время они будут готовы принимать пациентов, оказывать людям квалифицированную помощь.

Ещё один такой же медцентр в Республике Тыва планируется ввести в строй в конце сентября. И насколько известно, в целом здесь всё идёт штатно, по графику. Надеюсь, что он будет выдержан до конца. Сегодня прошу детально проинформировать, как продвигается эта стройка.

Без учёта больниц в Псковской области Министерством обороны в целом по стране уже построен 21 специализированный медицинский центр. Все они полностью укомплектованы необходимой техникой, оборудованием и медикаментами, которые позволяют эффективно и быстро лечить больных, в том числе с коронавирусной инфекцией.

Новые медцентры призваны сформировать дополнительный резерв коек на случай увеличения инфекционных заболеваний. В целом они позволят нарастить мощности национальной системы здравоохранения, и прежде всего регионального звена, повысят и доступность медицинской помощи.

Прошу сегодня доложить, как организована работа уже действующих учреждений, как обстоят дела с кадрами, с обеспечением медикаментами.

И в заключение своего вступительного слова хочу ещё раз сказать спасибо всем, кто был задействован на строительстве медицинских центров. И конечно, желаю всем вам успехов, всего самого доброго – врачам, медсёстрам, всем медицинским работникам, которые будут трудиться на этих объектах.

Пожалуйста, давайте начнём это приятное мероприятие. Слово – Сергею Кужугетовичу Шойгу. Прошу Вас.

С.Шойгу: Спасибо.

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

В соответствии с Вашим поручением Министерство обороны завершило строительство многофункциональных медицинских центров на 200 мест в Пскове и на 100 мест в Великих Луках. Сегодня передаем их местным властям.

Центры полностью готовы к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. Общая площадь вводимых зданий и сооружений превышает 17 тысяч квадратных метров. Медперсонал проходит подготовку в Военно-медицинской академии имени Кирова.

В настоящее время ведем строительство многофункционального медицинского центра в Североморске на 100 мест со специализированным отделением радиологии, это первый такой центр у нас, и завершаем строительство медицинского центра в Кызыле на 200 мест. После чего также в Туве приступим ко второму этапу строительства многопрофильной поликлиники на 300 посещений в сутки.

Доклад закончен.

Продолжение следует.

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