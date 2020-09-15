Павел Сорокин: «Развитие сильного нефтесервисного сегмента – залог успешной работы нефтегазового сектора России»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 15 сентября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин в формате видеоконференцсвязи принял участие в выездном заседании Рабочей группы по вопросам развития нефтесервисных услуг в Российской Федерации, прошедшего в рамках Российского нефтегазохимического форума.

Несмотря на внешние факторы, важно продолжать работу по развитию нефтесервисного сегмента России, отметил заместитель Министра.

«На данный момент основными направлениями деятельности остаются повышение конкурентоспособности, совершенствование производства в области нефтесервиса, а также постоянная систематизация участников рынка. Развитие сильного независимого сервисного сегмента является залогом успешной работы нефтегазового сектора России», – подчеркнул Павел Сорокин.

В этом году компании сектора столкнулись с резким снижением заказов со стороны нефтегазовой отрасли, отметил он.

«В связи с этим Минэнерго России вышло с инициативой по проработке мер стимулирования нефтесервисного сегмента, в частности, создания фонда незавершенных скважин. Они находятся на финальных стадиях обсуждения в Правительстве», – добавил замглавы ведомства.

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