Поддержка мигрантов и денежных переводов на фоне неуклонного распространения COVID-19

Source: IMF – News in Russian

(Фото: Juan Alberto Casado/iStock by Getty Images)

Саад Нур Куаюм и Роланд Кангни Кподар

14 сентября 2020 г.

Подобно тому, как в результате COVID-19 одни социальные группы пострадали несоизмеримо больше, чем другие, в мировом масштабе трудовые мигранты испытали на себе чрезмерно пагубное воздействие пандемии.

Возможно, это покажется удивительным, но несмотря на суровые испытания, которые выпали на долю трудовых мигрантов во время пандемии, денежные переводы ─ потоки денежных средств, оправляемых работниками на родину ─ во многих случаях оказались устойчивы к ее воздействию. Однако эта тенденция может повернуться вспять.

На фоне трудностей, с которыми столкнулись трудовые мигранты за последние несколько месяцев, неотложная необходимость оказания поддержки таким работникам и их семьям на родине стала еще более актуальной, чем прежде. Ниже рассматриваются некоторые предложения.

Бедственное положение трудовых мигрантов

В результате пандемии многие работники, трудящиеся за рубежом, потеряли работу, при этом повсюду появлялись сообщения о том, что уволенные за последнее время иностранные работники, лишенные средств для возвращения на родину, оказывались в трудной ситуации в принимающих странах.

Мигранты, многие из которых не имеют официальных документов на проживание в стране, потеряв работу, зачастую сталкиваются с большими трудностями, чем местные работники. Нередко они не имеют доступа к системе социальной защиты или стимулирующим выплатам, которые оказывают поддержку местным работникам. Это особенно актуально для работников, не имеющих официальных документов или имеющих временные рабочие визы.

В то же время многие трудовые мигранты имеют ограниченный доступ к медицинской помощи или не имеют его вообще. Проживание в стесненных условиях, наряду с неудовлетворительными условиями труда, повышают их риск заражения вирусом.

Кроме того, они могут испытывать страх по поводу депортации, поскольку на фоне вспышки коронавирусной инфекции в ряде стран ужесточились иммиграционные правила.

Перспективы денежных переводов

В этой связи казалось логичным, что в результате пандемии денежные переводы должны были сократиться, поскольку в странах, привлекающих большое число иностранных работников, наступила рецессия. Помимо этого, сотни тысяч трудовых мигрантов, занятых в крупных нефтедобывающих странах, также столкнулись с последствиями падения цен на нефть, в результате чего ухудшился прогноз для государств, входящих в Совет по сотрудничеству стран Персидского залива, и России.

Денежные переводы мигрантов в страны происхождения ─ важнейший источник внешнего финансирования. В прошлом году их доля в 57 странах превысила 5 процентов ВВП. Деньги в основном направлялись в адрес домохозяйств с низким уровнем доходов. На фоне текущего кризиса в сфере здравоохранения потребности в таких доходах ощущаются особенно остро.

По оценке на апрель текущего года Всемирный банк прогнозировал сокращение объема денежных переводов на 20 процентов в странах с низким и средним уровнем доходов. Такая оценка в целом соответствует прогнозам, рассчитанным с использованием модели эластичности денежных переводов относительно экономического роста (по наблюдениям во время мирового финансового кризиса 2008 года), которая применялась к прогнозам бюллетеня « Перспектив развития мировой экономики» Международного валютного фонда от июня 2020 года.

Между тем во время финансового кризиса в развивающихся странах с низким уровнем доходов экономический рост сохранялся на довольно устойчивом уровне, поэтому необходимость в денежных переводах в странах-получателях была не такой острой, как сейчас.



Несмотря на коронавирусную инфекцию и ее вероятное воздействие на денежные переводы, нельзя назвать сложившуюся ситуацию однозначно безнадежной. Нередко денежные переводы поддерживаются на прежних уровнях на фоне негативных шоков в странах-получателях. Возможно, именно этим объясняется то, что в первом полугодии во многих странах их уровень оказался удивительно устойчивым (см. ниже).

Несмотря на большие различия, в целом уровень денежных переводов начал существенно снижаться с марта, затем начал стабилизироваться в мае, после чего стал расти. Такая динамика в общем соответствует хронологии введения строгих мер сдерживания распространения вируса в развитых странах, где в марте были введены жесткие меры, а в мае началось их медленное смягчение.

Восстановление динамики денежных переводов может объясняться возросшей необходимостью перевода денежных средств семьям на родине, поскольку страны, получающие денежные переводы, в настоящее время с трудом справляются с пандемией (см. ниже) и с падением внешнего спроса . Этот факт наглядно демонстрирует контрциклическую роль денежных переводов.

Вместе с тем, если мигрантам приходится тратить свои скудные сбережения, чтобы поддерживать семьи на родине, то такая тенденция со временем может оказаться неустойчивой, особенно если рецессия в принимающих странах будет затяжной. Так, если в принимающих странах в последние месяцы года наступит вторая волна пандемии коронавируса, то это может вновь поставить под угрозу денежные переводы.



Сейчас, как никогда ранее, важную роль приобретают адекватные и своевременные ответные меры государственной политики для помощи трудовым мигрантам как стороны государств, направляющих денежные переводы, так и принимающих их стран. Работники, трудящиеся за рубежом, нередко выполняют важнейшие функции ─ в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, производства и переработки продовольствия ─ и зачастую рискуют жизнью, выполняя такую работу.

Власти стран-доноров, направляющих работников за рубеж, могли бы усилить поддержку уязвимых домохозяйств, особенно в тех странах, где падение объемов денежных переводов оказалось более серьезным. По мере сокращения денежных переводов наиболее востребованными мерами защиты бедных домохозяйств и тех слоев населения, которые рискуют вновь оказаться за чертой бедности, могут стать адресные денежные трансферты и продовольственная помощь.

Возвращающимся на родину мигрантам может потребоваться переобучение для того, чтобы вернуться на рынок труда. В тех случаях, когда возможности для трудоустройства на организованном рынке труда ограничены, предоставление доступа к кредитным ресурсам может помочь им начать свое дело.

Эффективное использование технологий также может послужить на благо трудовых мигрантов и их семей. Например, использование цифровых технологий и систем мобильных платежей может упростить и удешевить отправление и получение денежных переводов. В I квартале 2020 года средние затраты на отправление денежных переводов составляли около 7 процентов. Снижение таких затрат позволило бы вернуть значительную часть денег бедному населению.

Государства могли бы внести поправки в регулирующие нормы, чтобы облегчить денежные потоки, минимизируя при этом риски злоупотреблений. Смягчение ограничений на максимальный размер цифровых денежных переводов (например, через мобильные телефоны) может оказаться полезной мерой. Умным шагом может стать предоставление налоговых стимулов поставщикам услуг по переводу денежных средств, как это было сделано в Пакистане во время мирового финансового кризиса. Еще одной мерой поддержки денежных переводов могут стать такие механизмы, как введенный в Бангладеш возврат отправителям денежных переводов средств в размере 2 процентов от суммы перевода. Усиление конкуренции на рынке поставщиков услуг по переводу денежных средств также может способствовать снижению издержек.

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Роланд Кангни Кподар — заместитель начальника отдела Департамента по вопросам стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда и старший научный сотрудник Фонда исследований международного развития (FERDI). Он получил докторскую степень по экономике Университета Оверни во Франции. В 2006 году он приступил к работе в Фонде и с тех пор работал по ряду развивающихся стран и государств с формирующейся рыночной экономикой, а также занимался различными стратегическими вопросами, такими как налогово-бюджетная политика, внешний сектор, денежно-кредитная политика и вопросы финансового сектора. В Фонде он также отвечает за институциональное взаимодействие с многосторонними банками развития и является соуправляющим совместного проекта МВФ и Министерства Великобритании по международному развитию в области макроэкономических исследований в странах с низким уровнем доходов. Он автор многочисленных публикаций по вопросам финансового развития, снижения бедности и налогово-бюджетных вопросов, в том числе топливных субсидий. Он является гражданином Того.

Саад Нур Куаюм ─ экономист Департамента по вопросам стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда. Он получил докторскую степень по экономике Университета Висконсина в Мэдисоне и степень бакалавра Дартмутского колледжа. Он также работал в Департаменте исследований Федерального резервного банка Чикаго. В Фонде он также занимался изучением вопросов денежных переводов, иностранной помощи, торговли, экономического роста, диверсификации и стихийных бедствий. Помимо этого, он обладает большим опытом работы с рядом развивающихся стран и государств с формирующимся рынком, а также урегулирования проблем политики в налогово-бюджетной и денежно-кредитной сферах, внешнем и финансовом секторах.

Департамент коммуникаций МВФ

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