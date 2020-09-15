Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, на котором обсуждался законопроект о молодежной политике.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы приняла участие в заседании Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Депутатами был рассмотрен проект федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации», внесенный в нижнюю палату парламента членами профильного Комитета СФ.

Инна Святенко представила законопроект к обсуждению. Она отметила, что данный документ — результат совместной работы сенаторов и депутатов, которая была начата еще в 90-е годы.

Тема подготовки федерального закона, регулирующего молодежную политику, становится все более актуальной для нашей страны

«За этот период в Государственную Думу вносилось много законодательных предложений в попытке урегулировать сферу молодежной политики, однако по разным причинам эти предложения не были реализованы», — сообщила сенатор. Она отметила, что тема подготовки федерального закона, регулирующего молодежную политику, становится все более актуальной для нашей страны.

Инна Святенко приняла участие в заседании Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления

По словам главы профильного Комитета СФ, в настоящее время вопросы молодежной политики находят свое отражение в конституциях и уставах субъектов Федерации, большая часть регионов имеют свои законы в этой сфере, однако «базового закона» в России нет.

Инна Святенко добавила, что на федеральном уровне закрепляются такие понятия как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», а также определяется возрастная группа категории «молодежь»: граждане от 14 до 35 лет.

Заседание Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления

В проекте федерального закона прописываются цели, принципы и основные направления молодежной политики, предусмотрены формы участия в ее реализации молодых граждан и организаций.

«Российские регионы положительно отозвались о внесенном в Государственную Думу законопроекте, и я считаю, что он будет способствовать дальнейшему развитию сферы молодежной политики», — заключила Инна Святенко.

В завершение заседания члены Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления высказали свои предложения по представленному документы и поддержали концепцию проекта федерального закона.

MIL OSI