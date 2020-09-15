По представлению прокуратуры Чеченской Республики 15 чиновников регионального министерства транспорта и связи привлечены к дисциплинарной ответственности

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Чеченской Республики провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства в региональном министерстве транспорта и связи.

Установлено, что 2 служащих не представили сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 г., а 13 чиновников представили недостоверные и неполные сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, укрыв находящиеся в собственности земельные участки и банковские счета.

Прокурор республики внес представление в адрес министра транспорта и связи Чеченской Республики.

По результатам его рассмотрения нарушения закона устранены, приняты меры к недопущению их впредь. 15 работников, в том числе ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений, привлечены к дисциплинарной ответственности.

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