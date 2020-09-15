Т. Кусайко: Образовательный процесс в школах Мурманской области проходит с учётом требований Роспотребнадзора

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела заседание регионального общественного совета по вопросам безопасности в школах.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в ходе рабочей поездки в регион провела заседание регионального общественного совета по вопросам безопасности в школах.

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В начале учебного года в субъектах Российской Федерации прошли общественные обсуждения вопросов готовности школ к началу образовательного процесса с точки зрения его эпидемиологической безопасности в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.

В Кандалакше Мурманской области к обсуждению вопросов эпидемиологической безопасности в школах подключились руководители муниципалитета, представители образовательных организаций и родительских комитетов.

Открывая заседание, Татьяна Кусайко напомнила, что в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции школы должны организовывать процесс обучения с учетом выпущенных Роспотребнадзором рекомендаций.

Татьяна Кусайко провела заседание регионального общественного совета по вопросам безопасности в школах

«Речь идет о бесконтактной термометрии, «кабинетной системе обучения», сокращении по возможности количества детей в классе, скользящем графике начала и завершения уроков для разных классов, проветривании кабинетов после, а также о наличии стационарных обеззараживателей воздуха в каждом классе, обязательном ношении масок и перчаток персоналом пищеблоков, контроле соблюдения правил личной гигиены учениками и персоналом, соблюдении социальной дистанции и других мерах», — пояснила сенатор.

Посетив школу № 9 города Кандалакши, парламентарий отметила, что образовательный процесс в учреждении организован с учётом всех санитарно-эпидемиологических требований.

«Потоки учеников разделены, на входе проводится термометрия, в кабинетах установлены стационарные рециркуляторы», — рассказала законодатель.

«В первую очередь мы должны думать о здоровье детей и не допустить новых вспышек COVID-19. Неукоснительное соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора в общеобразовательных учреждениях направлено на безопасность детей, поэтому мы все должны ответственно отнестись к этим правилам, пусть не совсем удобным, но в сегодняшних реалиях — необходимым», — заявила Татьяна Кусайко.

Парламентарий напомнила, что из резервного фонда Правительства Мурманской области выделено 147 миллионов рублей на приобретение средств защиты от COVID-19 для школ.

«На эти средства региональное министерство образования и науки закупило 11467 рециркуляторов воздуха и 1091 бесконтактный термометр», — заключила сенатор.

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