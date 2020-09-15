Уральские газовики провели субботники в рамках Года памяти и славы

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

15 сентября 2020, 14:50

В рамках 75-летнего юбилея Победы продолжаются мероприятия по сохранению памяти об участниках и ветеранах Великой Отечественной войны.

22 работника Управления аварийно-восстановительных работ (УАВР) № 3 (Свердловская область) организовали уборку на территории мемориала солдатам, умершим от ран в госпиталях города Первоуральска. Газовики очистили от растительности и мусора солдатские могилы, навели порядок и собрали листву.

Молодые специалисты Бузулукского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ, Оренбургская область) совместно с профсоюзным комитетом приняли участие в уборке городского кладбища. По согласованию с местной администрацией была приведена в порядок одна из «бесхозных» могил, где захоронен участник боевых действий.

Работники УАВР № 1 (Челябинская область) продолжают следить за состоянием мемориала учителям и выпускникам Долгодеревенской школы, погибшим в ходе Великой Отечественной войны. В субботнике газовикам помогали ученики школы, дети работников УАВР № 1 и Челябинского ЛПУМГ.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение голубого топлива на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе компании 27 филиалов, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

Ежегодно компания выполняет товаротранспортную работу для ПАО «Газпром» и сторонних заказчиков в объеме 36 трлн кубокилометров. В зонах производственной деятельности компании эксплуатируется более 8700 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 13 компрессорных станций, 280 газораспределительных станций, 32 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции.

Компанией внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2004. Коллектив предприятия насчитывает более 9 тыс. человек. Головной офис расположен в Екатеринбурге.

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