Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космический урок#МКС#МКС-6315.09.2020 14:49

Урок естествознания в прямом эфире с МКС

Во вторник, 16 сентября 2020 года, в 11:00 по московскому времени Госкорпорация «Роскосмос» совместно с московским Музеем космонавтики проведут урок естествознания с прямым подключением с Международной космической станции в рамках проекта «Космический урок 2.0. Перезагрузка». На уроке «Космонавтика — Человечеству» эксперты вместе со учащимися школ разберут, каким образом связаны между собой фундаментальные исследования Вселенной с практическими, осязаемыми и неосязаемыми изобретениями в области техники.

Присоединиться к прямой трансляции можно будет на страницах Госкорпорации «Роскосмос» в социальных сетях, а также на канале «Роскосмос ТВ» в YouTube.

В прямом включении с борта Международной космической станции космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер расскажут об экспериментах «Ураган» и «Сценарий», которые проводят на МКС, и продемонстрируют оборудование, необходимое для их проведения. На связь со школьниками из экспозиции Музея космонавтики также выйдут Герой России, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и научный руководитель лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions, кандидат медицинских наук Владимир Миронов.

В преддверии нового учебного года Госкорпорация «Роскосмос» вместе с Музеем космонавтики в Москве запустили музейно-образовательное шоу для школьников — проект «Космический урок 2.0. Перезагрузка». «Космический урок 2.0. Перезагрузка» — это проект, который позволит по-новому взглянуть на изучение тем школьных предметов и в котором экспертами выступят космонавты с Международной космической станции. У проекта обширная география — присоединиться к интерактивному уроку может каждый.

Каждый месяц с августа по декабрь 2020 года космонавты отряда Роскосмоса с борта Международной космической станции вместе с экспертами по выбранной теме и космонавтами из студии в Музее космонавтики в прямом эфире проводят для школьников интерактивные уроки по физкультуре, физике, химии, естествознанию и географии.

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